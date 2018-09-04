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Жорстоке вбивство професора Шитюка у Миколаєві: суд ухвалив рішення щодо підозрюваного

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Вбивство професора Шитюка у Миколаєві: підозрюваного взяли під варту на 60 діб
Вбивство професора Шитюка у Миколаєві: підозрюваного взяли під варту на 60 діб / Прес-служба Прокуратури Миколаївської області.

4 вересня слідчий суддя підтримав позицію процесуального керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 1 і слідчого у справі про вбивство вченого, дослідника Голодомору, керівника інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, професора Миколи Шитюка.

Відтак, підозрюваного 25-річного жителя області було відправлено під варту на 60 діб, повідомляє Прокуратура Миколаївської області.

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"Установлено, що 1 вересня в одному із будинків на проспекті Центральному у Миколаєві, між зловмисником і потерпілим виник конфлікт, під час якого молодик схопив кухонний ніж та завдав щонайменше 17 ударів останньому в область шиї, спини та грудей. Від ножових поранень 65-річний чоловік помер на місці", – додають у відомстві.

Нагадаємо, 1 вересня у Миколаєві виявили мертвим професора місцевого Національного університету імені Сухомлинського, відомого на всю Україну академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Чоловіка знайшли з ножем у спині. Згодом правоохоронці сповістили про затримання 25-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину

Теги: Новини України Кримінальні новини Судді Новини Миколаєва
Джерело: 24 канал
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