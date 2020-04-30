Жорстоке вбивство у Харкові: жінку, що ходила голою з головою дитини у пакеті, взяли під варту

Жінку, що розгулювала голою по Харкову з відрізаною головою власної доньки та ножем, суд помістив під варту на 2 місяці без права внесення застави. Під час судового засідання жінка увесь час перебивала суддю.

Перед оголошенням запобіжного заходу суддя попросив вивести підозрювану з зали. Жінку помістили під варту на 60 днів без права внесення застави. Рішення прийняв Ленінський суд Харкова. Про це пише "Суспільне".

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Зауважимо, що 38-річна підозрювана почала кричати на суддю Віктора Вікторова ще на початку засідання. Відтак, він оголосив перерву та через деякий час повернувся у залу.

Втім, жінка продовжувала вести себе неадекватно.

"Ви не суддя! Бог мій суддя! Донька у мене не Крістіна, а звуть Єва, щоб ви знали. Є питання? Немає. А скоро буде Адам. Все в порядку. За дочку я проливаю кров свою і вашу" – кричала вона.

Коли Вікторов зачитав ім'я жінки, вона заявила, що це не її ім'я і вона не слухатиме те, що її не стосується. Оскільки підозрювана продовжувала кричати, суд вирішив вивести її з зали.

Після цього слідчий попросив взяти підозрювану під варту без можливості внесення застави. З його клопотання виходить, що вбивство було вчинене "на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин".

"Вина повністю підтверджується в ході досудового розслідування доказами, а саме протоколами допиту свідків, протоколом огляду місця події, протоколом затримання... та іншими доказами", – зазначив слідчий.

Адвокат просила для підозрюваної домашнього арешту.

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