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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Жорстоке вбивство у Харкові: жінку, що ходила голою з головою дитини у пакеті, взяли під варту

      - Читать новость на русском
      Підозрювана у залі суду
      Підозрювана у залі суду / Суспільне

      Жінку, що розгулювала голою по Харкову з відрізаною головою власної доньки та ножем, суд помістив під варту на 2 місяці без права внесення застави. Під час судового засідання жінка увесь час перебивала суддю.

      Перед оголошенням запобіжного заходу суддя попросив вивести підозрювану з зали. Жінку помістили під варту на 60 днів без права внесення застави. Рішення прийняв Ленінський суд Харкова. Про це пише "Суспільне".

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      Зауважимо, що 38-річна підозрювана почала кричати на суддю Віктора Вікторова ще на початку засідання. Відтак, він оголосив перерву та через деякий час повернувся у залу.

      Втім, жінка продовжувала вести себе неадекватно.

      "Ви не суддя! Бог мій суддя! Донька у мене не Крістіна, а звуть Єва, щоб ви знали. Є питання? Немає. А скоро буде Адам. Все в порядку. За дочку я проливаю кров свою і вашу" – кричала вона.

      Коли Вікторов зачитав ім'я жінки, вона заявила, що це не її ім'я і вона не слухатиме те, що її не стосується. Оскільки підозрювана продовжувала кричати, суд вирішив вивести її з зали.

      Після цього слідчий попросив взяти підозрювану під варту без можливості внесення застави. З його клопотання виходить, що вбивство було вчинене "на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин".

      "Вина повністю підтверджується в ході досудового розслідування доказами, а саме протоколами допиту свідків, протоколом огляду місця події, протоколом затримання... та іншими доказами", – зазначив слідчий.

      Адвокат просила для підозрюваної домашнього арешту.

      Новина доповнюється…

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Вбивство дитини у Харкові Новини України Рішення суду Новини Харкова
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