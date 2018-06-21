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Жорстоке вбивство у Києві: троє осіб вкрали телефон у знайомого і вбили його

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У Києві троє осіб вкрали телефон у знайомого і вбили його
У Києві троє осіб вкрали телефон у знайомого і вбили його / Ілюстративне фото

У Києві двоє хлопців і неповнолітня дівчина забрали у знайомого мобільний телефон, а щоби він не звернувся до правоохоронців, вбили його.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"8 червня до Оболонського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що її 32-річний брат не повернувся додому. Через деякий час правоохоронці встановили осіб, причетних до зникнення людини. Згодом за підозрою у вбивстві затримали двох 22-річних молодиків і 15-річну дівчину. Затримані у вчиненому зізналися і розповіли подробиці", – повідомляють у поліції.

Зловмисники запропонували киянину випити і таким чином заманили його у лісопаркову зону в Оболонському районі столиці. Там вони побили потерпілого і забрали його мобільний телефон.

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"Після скоєного, аби чоловік не звернувся до поліції, вирішили його вбити. У одного із товаришів був ніж. Усі вони нанесли киянину колото-різані поранення і залишили у чагарнику", – розповіли подробиці правоохоронці. 

Всіх зловмисників затримали у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у скоєнні тяжких злочинів, а саме за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також готується клопотання до суду про обрання їм міри запобіжного заходу.

За вчинене молодим людям загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення,
– додали у поліції. 

Теги: Новини Києва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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