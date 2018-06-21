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Жорстоке вбивство українки в США: у суді довели провину голлівудського сценариста

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Жорстоке вбивство українки в США: у суді визнали провину Блейка Лейбела
Жорстоке вбивство українки в США: у суді визнали провину Блейка Лейбела / Фото з вільних джерел

У 2016 році в США скоїли одне з найжорстокіших вбивств – 30-річну українку Яну Касьян закатували. Упродовж кількох років слідство доводило провину нареченого жертви – американського сценариста та автора коміксів Блейка Лейбела. Наразі судді визнали провину чоловіка.

Про це повідомляє Associated Press.

У четвер, 21 червня, суд Лос-Анджелеса розглянув справу жорстокого вбивства українки Яни Касьян. Служителі Феміди визнали, що саме наречений дівчини – 37-річний сценарист з Канади Блейк Лейбел – скоїв злочин. 

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Відомо, що остаточний вирок судді винесуть 26 червня. Під час засідання прокурори наголошували на тому, що вбивство було надто жорстоким. Ці слова підтвердили й паталогоанатоми, які були консультантами під час розгляду справи. Фахівці зазначили, що злочин Блейка Лейбела був варварським та безжальним, оскільки українка помирала повільно. Відтак чоловіку загрожує довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Нагадаємо, що вбивство Яни Касьян сталось у травні 2016 року. Тиждень перед злочином Блейка Лейбела заарештували за зґвалтування, однак він вийшов під заставу у 100 тисяч доларів. Син канадського мільйонера вирішив поквитатись зі своєю нареченою, яка звернулась до правоохоронців. Чоловік калічив та врешті закатував українку в своєму помешканні в Лос-Анджелесі. 

Правоохоронці виявили обезкровлене тіло Яни Касьян після того, як мама дівчини звернулась до поліції. Жінка не могла знайти свою доньку упродовж кількох днів. Після виявлення тіла жертви Блейка Лейбела одразу ж взяли під варту, оскільки моторошна сцена нагадувала епізод в коміксі сценариста.

Теги: Судді LifeStyle Кримінальні новини Література
Джерело: 24 Канал
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