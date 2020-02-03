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      Жорстоке вбивство в Києві: рибалки дістали з води голову в пакеті

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      Рибалки у воді знайшли голову в пакеті / kyiv.npu.gov.ua

      Столичні рибалки дістали пакет, у якому була людська голова. Правоохоронці встановили, що голова була відрізана.

      У Києві 1 лютого у дніпровській затоці рибалки дістали пакет з головою чоловіка, повідомляє Нацполіція Києва.

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      Експерти встановили, що ця голова перебувала у воді довгий час. Особу загиблого встановити не вдалося – обличчя практично немає.

      Водолази кілька годин обстежували затоку, щоб знайти тіло, але пошуки результатів не принесли. Пізніше стало відомо, що чоловікові було приблизно 60-70 років.

      голова у пакеті труп
      Рибалки "виловили" чоловічу голову у пакетів / Фото: Нацполіція

      До обстеження були залученні кінологи, вони проводять пошуки по береговій зоні Дніпра.

      вбивство поліція Київ
      До роботи залучили кінологів / Фото: Нацполіція

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Розслідування триває.

      Не знайшли тіло водолази
      Водолази не змогли знайти тіло / Фото: Нацполіція

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Вбивство Новини Києва Кримінал
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