Жорстоке вбивство в Києві: рибалки дістали з води голову в пакеті
Столичні рибалки дістали пакет, у якому була людська голова. Правоохоронці встановили, що голова була відрізана.
У Києві 1 лютого у дніпровській затоці рибалки дістали пакет з головою чоловіка, повідомляє Нацполіція Києва.
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Експерти встановили, що ця голова перебувала у воді довгий час. Особу загиблого встановити не вдалося – обличчя практично немає.
Водолази кілька годин обстежували затоку, щоб знайти тіло, але пошуки результатів не принесли. Пізніше стало відомо, що чоловікові було приблизно 60-70 років.
Рибалки "виловили" чоловічу голову у пакетів / Фото: Нацполіція
До обстеження були залученні кінологи, вони проводять пошуки по береговій зоні Дніпра.
До роботи залучили кінологів / Фото: Нацполіція
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Розслідування триває.
Водолази не змогли знайти тіло / Фото: Нацполіція