Жорстоке вбивство журналіста Хашоггі: ЗМІ назвали замовника

Журналісти отримали аудіозапис вбивства Джамаля Хашоггі, на якому чутно, як один з убивць просить "передати про це шефу".

Три різних джерела видання, які прослухали цей аудіозапис, вважають цим "шефом" наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, йдеться на сайті "New York Times".

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У ЗМІ стверджують, що на записі чути голос саудівського спеціального агента Махер Абдулазіза Мутреба, який часто подорожував з саудівським принцем, а перед вбивством Хашуггі приїхав до Стамбула. Турецькі спецслужби стверджують, що перехоплений запис – це саме його розмова з одним з помічників Салмана.



Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Втім, агенти розвідки визнають, що, оскільки ім'я "шефа" жодного разу не згадується, то не можна стверджувати про стовідсотковий доказ причетності принца до резонансного вбивства.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. 19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. За попередньою інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.