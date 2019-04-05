Жорстоке вбивство журналіста Сергієнка: хто п'ять років прикриває злочинців

4 квітня минає п'ять років з дня смерті журналіста Василя Сергієнка. Корсунського активіста побили та викрали з двору власного будинку, а вже наступного дня його знайшли мертвим у лісі зі слідами тортур. З того часу кримінальне провадження розглядали вже шість колегій суддів, є шість підозрюваних виконавців, а замовнику і досі не висунули звинувачення.

Правоохоронці знайшли ймовірних вбивць Сергієнка, деякі з них зізналися у скоєному на слідчому експерименті.

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Однак замовника не знайшли, хоч громадськість переконана – знають, хто убив журналіста, за їхніми словами, Сергієнко перешкоджав одному з нардепів-регіоналів.

Ми заважали йому на районному рівні творити те, що він звик творити і очолювати все, що можна,

– сказав друг Василя Сергієнка Олег Собченко.

Минуло 5 років з дня убивства Сергієнка, нині на лаві підсудних є шестеро підозрюваних. Цю справу вже розглядали шість колегій суддів у різних судах, але з різних причин розгляд припиняли та передавали справу в інший суд.

Звичайно, я не задоволена судовим розглядом, бо ми не можемо уже три роки з початку скерування першого обвинувального акту по суті розглянути перше кримінальне провадження. Станом на сьогодні не проведено перше підготовче засідання,

– зазначила прокурор у справі Вікторія Дидич.

Захист запевняє, що спіймали не тих, їхні підзахисні нікого не вбивали, а слідчий експеримент – фальсифікація.

Громадськість тримає справу на контролі, тому приїздять на кожне засідання суду та влаштовують мітинги з вимогою покарати винних.

Що відомо про Василя Сергієнка?Журналіст та керівник корсунської самооборони. Був активним учасником подій на Майдані. Одразу після Революції Гідності, Сергієнко разом з іншими активістами намагався провести народну люстрацію місцевих чиновників та редакторів комунальних медіа, які підтримували Антимайдан і режим Януковича.



4 квітня 2014 року невідомі викрали чоловіка з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Наступного дня журналіста знайшли закатованим на смерть у лісі. У всеукраїнському об'єднанні "Свобода", до якого входив Сергієнко, його зникнення пов'язували із журналістською діяльністю.