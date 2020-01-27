Жорстоке вбивство журналіста Сергієнка у 2014 році: слідство поставило крапку

Правоохоронці завершили розслідувати справу щодо жорстокого вбивства журналіста Василя Сергієнка. Трагедія сталася ще у 2014 році – спершу невідомі викрали чоловіка, а потім його знайшли закатованим до смерті в лісі. Василь Сергієнко був журналістом і учасником черкаського обласного осередку Самооборони Євромайдану.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, 24 січня вони направили до суду обвинувальний акт щодо особи. Її ім’я правоохоронці не називають. Стосується обвинувачення події, яка сталася 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському на Черкащині. Тоді на територію помешкання Сергієнка власне і проникла вищезазначена особа. У підсумку журналіста викрали та цього ж дня жорстоко вбили.

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За цієї справою слідчі відкрили кримінальне провадження. Стосується вона таких статтею Кримінального кодексу:

Умисне вбивство заручника або викраденої людини, вчинене з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів (карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі та з конфіскацією майна)

Вчинення злочину за попередньою змовою з боку злочинної організації з декількох осіб (три та більше). Зловмисники зорганізувалися з метою безпосереднього вчинити тяжкі (особливо тяжкі) злочини, з метою керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб або з метою забезпечення діяльності як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Порушення недоторканності житла, вчинене службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування (карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років).

Також слідство з’ясувало, що вищезазначений зловмисник і ще один чоловік брали участь у злочинній організації. Діяла вона з листопада 2013 року по липень 2015 року на території Київщини та Черкащини. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Створення злочинної організації". Її санкція передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. Додамо, що про це також сказано в обвинувальному акті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершував Центральний апарат Державного бюро розслідувань.

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Що відомо про організаторів і імовірних убивць Василя Сергієнка

Убитий Василь Сергієнко був заступником голови Народної ради Корсунщини. Його викрали з власного будинку, а наступного дня тіло майданівця знайшли у Виграївському лісі, що за 15 кілометрів від міста. Після того, як з ями дістали загиблого нагору, побачили сліди страшних катувань: у Василя було повністю розбито голову, перебито коліна, також він зазнав кілька ножових ран у область нирки, ножове поранення в область серця попереду й кілька ножових в серце зі спини. Водночас його шию було перерізано спереду, також перерізано потилицу.

Організатором злочину слідство вважає Вадима Мельника. Він є колишнім начальником охорони народного депутата та колишнього «регіонала» Геннадія Бобова. Закатоване тіло Сергієнка знайшли біля бази, пов'язаної з цим депутатом. У 2018 році суд відпустив Мельника під заставу, а у 2019-му – відпустили його під домашній арешт.

Також участь у злочині міг брати Володимир Воронков. Його обвинувачують безпосередньо у вбивстві журналіста. Крім того, за даними слідства, Роман Недибалюк і Віктор Горбенко, входили до групи викрадачів. Інший імовірний викрадач Валентин Завражин у січні 2018 року вийшов на волю під заставу у 700 тисяч гривень за рішенням суду.

На початку 2018 року у США затримали ймовірного керівника групи викрадачів Андрія Іносов. Він перебував у розшуку, але його досі не екстрадували до України. Ще один фігурант справи Федоров – співвиконавець убивства – може бути мертвим, але підтвердження цьому немає, тож його розшукують.

У всеукраїнському об'єднанні "Свобода", до якого входив Сергієнко, його зникнення пов'язували з журналістською діяльністю.