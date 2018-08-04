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Звірячі напади серед підлітків: як в Україні борються із цькуванням у школі

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Жорстоко били та знімали все на телефон: в Одесі школярки познущалися над одноліткою. Дівчину повалили на землю та почали копати ногами. Про все це стало відомо лише завдяки місцевим активістам.

Ці дівчата ще навчаються у школі. З відео зрозуміло: побиття вони ретельно спланували. Свою жертву завели у відлюдне місце. Забрали в неї телефон та особисті речі. Повалили на землю і почали жорстоко гамселити. Їй залишалося лише безпорадно закривати лице руками.

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У дівочій компанії був і хлопець, його голос чутно за кадром. Дає поради, як краще лупцювати. Через стосунки із хлопцями цей конфлікт і стався. І ніхто б і не знав, якби не анонім, який повідомив про все активістів. Саме завдяки активістам про цю справу дізналася поліція. Там вже відкрили кримінальне провадження.

Постраждалій дівчині, тим часом, надають психологічну допомогу. У цьому запевнила омбудсмен Людмила Денісова. Просить повідомляти про такі випадки, адже їх багато.

Минулого року на Херсонщині свою ровесницю жорстко побила 14-річна школярка, а в Чернігові знущались над 15-річною. І завжди хтось все ретельно знімає і заливає у соцмережі, щоб похвалитися. Про ці випадки поліція дізнається лише завдяки розголосу у ЗМІ. А частіше про них не знає, бо жертви боять і мовчать. Хоча майже 90% українських учнів зіштовхувалися з цією проблемою: або ставали жертвами, або бачили, як знущаються над іншими. І тут все залежить від уважності батьків.

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У школах часто закривають очі на булінг, це визнають навіть у Міністерстві освіти. Там започаткували кампанію боротьби із цькуванням: знімають ролики, організовують зустрічі зі школярами і залучають відомих людей. Наприклад, у березні розповісти українським дітям свою історію протистояння булінгу взявся Нік Вуйчич. Він обіцяє, щопівроку відвідувати Україну в рамках проекту "Безпечна школа". Нік Вуйчіч – християнський проповідник, мотиваційний тренер та директор неприбуткової організації "Життя без кінцівок" (англ. Life Without Limbs).


Нік Вуйчіч з родиною

Нагадаємо, поліція провела роз'яснювальні бесіди з дівчатами-підлітками, які жорстоко побили свою однолітку в Одесі. Проте нападницям не загрожує жодне покарання. Більшість учасниць конфлікту є неповнолітніми, тому їм вдасться уникнути кримінальної відповідальності

Автор: Ольга Читайло
Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Одеси Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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