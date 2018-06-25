Жорстокий напад на ромів у Львові: Грицак розповів про причетність Росії

До нападу на поселення громадян ромської національності, який стався ввечері 23 червня у Львові, може бути причетна Російська Федерація.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак після брифінгу, передає "РБК-Україна".

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"Цей злочин розслідується співробітниками Служби безпеки України. Там загинув чоловік, майже 10 людей поранені. За цим може стояти Росія", – сказав чиновник.

Він наголосив, що кілька днів тому співробітники СБУ попередили терористичний акт у Харкові.

Це може робитися для розпалювання міжнаціональної ворожнечі

– додав Грицак.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.