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Жорстокий напад на ромів у Львові: Грицак розповів про причетність Росії

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Грицак заявив, що до нападу на табір ромів у Львові може бути причетна Росія
Грицак заявив, що до нападу на табір ромів у Львові може бути причетна Росія / Фото з відкритих джерел

До нападу на поселення громадян ромської національності, який стався ввечері 23 червня у Львові, може бути причетна Російська Федерація.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак після брифінгу, передає "РБК-Україна".

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"Цей злочин розслідується співробітниками Служби безпеки України. Там загинув чоловік, майже 10 людей поранені. За цим може стояти Росія", – сказав чиновник.

Він наголосив, що кілька днів тому співробітники СБУ попередили терористичний акт у Харкові. 

Це може робитися для розпалювання міжнаціональної ворожнечі
 – додав Грицак.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.

Теги: Новини України Роми Новини Львова Новини Росії Україна – Росія СБУ Василь Грицак
Джерело: 24 Канал
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