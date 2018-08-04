Жорстокий напад на школярку в Одесі: опубліковане фото учасниці побиття

У соціальній мережі Facebook опублікували фото, на яких зображена одна з учасниць жорстокого побиття школярки в Одесі. Нападниця є місцевою та навчається в школі №8.

Відповідними знімками поділилась користувачка Лейла Салех.

24 канал повідомляв, що 31 липня в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побили ровесницю, а потім забрали її речі. Уся бійка супроводжувалась криками: "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.

Поліція розпочала розслідування інциденту. 4 серпня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що постраждалій дівчинці надають необхідну допомогу, зокрема, і психологічну.

Читайте також: Побиття дівчинки в Одесі: у поліції назвали причину жорстокої розправи

Це одна з тих, хто жорстоко побив дівчинку. Зараз ми піднімемо громадські організації і вживемо всіх заходів щодо цих дітей! Олена Люта. День народження: 15 серпня,

– мовиться у повідомленні.

"Я зaбeру у вac вce, чим ви дoрoжитe, якщо чіпатимете те, що належить мені". Олена Люта мовчки видалила свою сторінку. Вчора о 22:04. Це її фото", – додала Салех.