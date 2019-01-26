Жорстокий напад на журналістів у Києві: з'явилась реакція США

Сполучені Штати Америки стурбовані новиною про побиття та пограбування журналістів проекту "Стоп корупція", які знімали сюжет про незаконний видобуток піску.

Українські журналісти та українська громадськість заслуговують ретельного та оперативного розслідування, написало на своїй сторінці у Facebook посольство США в Україні.

Читайте також: У центрі Києва сталася масштабна пожежа в ресторані: фото та відео з місця події

Ми стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві. Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією,

– йдеться у повідомлені.

Що сталось зі знімальною групою "Стоп корупції"?24 січня невідомі напали на журналістів, знімальну групу та правозахисників, які готували матеріал для сюжету про незаконний видобуток піску на Видубичах. В одного журналіста вибитий зуб, а в оператора – черепно-мозкова травма. Нападники розбили вікна і порубали сокирою машину, на якій активісти привезли журналістів. У одного з побитих забрали сумку з документами й грошима, опісля втекли на декількох автомобілях з іноземною реєстрацією.



25 січня стало відомо про затримання поліцією дев'ятьох підозрюваних осіб. За розбійний напад зловмисники можуть отримати до 10 років ув'язнення.