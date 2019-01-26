08:10
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Жорстокий напад на журналістів у Києві: з'явилась реакція США

      1956 Читать новость на русском
      Жорстокий напад на журналістів у Києві
      Жорстокий напад на журналістів у Києві / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки стурбовані новиною про побиття та пограбування журналістів проекту "Стоп корупція", які знімали сюжет про незаконний видобуток піску.

      Українські журналісти та українська громадськість заслуговують ретельного та оперативного розслідування, написало на своїй сторінці у Facebook посольство США в Україні.

      Читайте також: У центрі Києва сталася масштабна пожежа в ресторані: фото та відео з місця події

      Ми стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві. Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією
      – йдеться у повідомлені.

      Що сталось зі знімальною групою "Стоп корупції"?24 січня невідомі напали на журналістів, знімальну групу та правозахисників, які готували матеріал для сюжету про незаконний видобуток піску на Видубичах. В одного журналіста вибитий зуб, а в оператора – черепно-мозкова травма. Нападники розбили вікна і порубали сокирою машину, на якій активісти привезли журналістів. У одного з побитих забрали сумку з документами й грошима, опісля втекли на декількох автомобілях з іноземною реєстрацією.

      25 січня стало відомо про затримання поліцією дев'ятьох підозрюваних осіб. За розбійний напад зловмисники можуть отримати до 10 років ув'язнення.

      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Новини США Журналісти ЗМІ Поліція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 січня , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 713
      Головні новини 25 січня: збитий безпілотник окупантів та смерть редактора УНІАН
      25 січня , 22:10 Головні новини 25 січня: збитий безпілотник окупантів та смерть редактора УНІАН
      3065
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 січня , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 2311
      Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі
      25 січня , 21:15 Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі
      Світлана Попова 1452
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      25 січня , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 2246
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук