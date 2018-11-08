Жорстоко вбиту журналістку Марінову нагородять посмертно: найголовніше вона отримала за життя

Жорстоко вбиту журналістку Вікторію Марінову посмертно нагородять премією за активну громадянську позицію. Відповідне рішення ухвалив Союз журналістів Болгарії. Щоправда, визнання з боку дітей з інвалідністю, якими опікувалась Вікторія, вона отримала ще за життя.

Про це мовиться на сторінці передачі "Детектор", ведучою та автором якої було Вікторія Марінова.

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Навіть, якщо вона і не була журналісткою за освітою (Марінова прийшла у журналістику з модельного бізнесу, а потім посіла одну із керівних посад на телеканалі TVN -24 канал), але це було її покликанням і вона займалася цією справою з усім серцем. Звичайно, це заслуговує на визнання,

– кажуть колеги загиблої журналістки.

Також вони опублікували слова подяки та визнання від дітей з Центру для молодих людей з інвалідністю, що у рідному місті Марінової Русе знають як Рожевий будинок. Зауважимо, що це одна з останніх благодійних ініціатив Вікторії та цим дітям вона неодноразово допомагала.

"Визнання та прихильність дітей – це свідчення її величезного серця, частини якого носитимуть з собою сотні і навіть тисячі людей, що її знали", – наголошують журналісти.

Церемонія нагородження відбудеться 9 листопада у столиці Болгарії Софії. Імовірно, нагороду отримають колеги Марінової з передачі "Детектор".

Нагадаємо, 6 жовтня у Болгарії жорстоко вбили Вікторію Марінову, адміністративного директора та ведучу регіонального каналу TVN. Згодом поліція країни затримала одного із підозрюваних, але невдовзі його відпустила. Щоправда, на наступний день в Німеччині затримали ще одного підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 21-річний розумово відсталий чоловік з міста Русе на ім'я Северин Красіміров, який власне і зізнався у скоєнні злочину. За версією слідства, вбивство Марінової не є пов'язаним із її журналістькою діяльністю, а є "спонтанним нападом з метою згвалтування". 12 жовтня Марінову поховали у її рідному містечку Русе.

Хто така Вікторія Марінова? Це жорстоко вбита болгарська журналістка. Упродовж багатьох років вона вела на місцевому приватному телеканалі TVN шоу про стиль життя, також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона стала вести програму журналістських розслідувань "Детектор". Останній випуск програми було присвячено розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.