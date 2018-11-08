05:26
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Жорстоко вбиту журналістку Марінову нагородять посмертно: найголовніше вона отримала за життя

      169
      Союз журналістів Болгарії нагородив посмертно жорстоко вбиту Вікторію Марінову премією за активну громадянську позицію
      Союз журналістів Болгарії нагородив посмертно жорстоко вбиту Вікторію Марінову премією за активну громадянську позицію / Соцмережі

      Жорстоко вбиту журналістку Вікторію Марінову посмертно нагородять премією за активну громадянську позицію. Відповідне рішення ухвалив Союз журналістів Болгарії. Щоправда, визнання з боку дітей з інвалідністю, якими опікувалась Вікторія, вона отримала ще за життя.

      Про це мовиться на сторінці передачі "Детектор", ведучою та автором якої було Вікторія Марінова.

      Читайте також: Звіряче вбивство Вікторії Марінової у Болгарії: біографія журналістки, факти з життя, фото

      Навіть, якщо вона і не була журналісткою за освітою (Марінова прийшла у журналістику з модельного бізнесу, а потім посіла одну із керівних посад на телеканалі TVN -24 канал), але це було її покликанням і вона займалася цією справою з усім серцем. Звичайно, це заслуговує на визнання,
      – кажуть колеги загиблої журналістки.

      Також вони опублікували слова подяки та визнання від дітей з Центру для молодих людей з інвалідністю, що у рідному місті Марінової Русе знають як Рожевий будинок. Зауважимо, що це одна з останніх благодійних ініціатив Вікторії та цим дітям вона неодноразово допомагала.

      "Визнання та прихильність дітей – це свідчення її величезного серця, частини якого носитимуть з собою сотні і навіть тисячі людей, що її знали", – наголошують журналісти.

      Церемонія нагородження відбудеться 9 листопада у столиці Болгарії Софії. Імовірно, нагороду отримають колеги Марінової з передачі "Детектор".

      Нагадаємо, 6 жовтня у Болгарії жорстоко вбили Вікторію Марінову, адміністративного директора та ведучу регіонального каналу TVN. Згодом поліція країни затримала одного із підозрюваних, але невдовзі його відпустила. Щоправда, на наступний день в Німеччині затримали ще одного підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 21-річний розумово відсталий чоловік з міста Русе на ім'я Северин Красіміров, який власне і зізнався у скоєнні злочину. За версією слідства, вбивство Марінової не є пов'язаним із її журналістькою діяльністю, а є "спонтанним нападом з метою згвалтування". 12 жовтня Марінову поховали у її рідному містечку Русе.

      Хто така Вікторія Марінова? Це жорстоко вбита болгарська журналістка. Упродовж багатьох років вона вела на місцевому приватному телеканалі TVN шоу про стиль життя, також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона стала вести програму журналістських розслідувань "Детектор". Останній випуск програми було присвячено розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

      Теги: Втрати журналісти Болгарія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада
      сьогодні , 00:16 Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      7 листопада , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Головні новини 7 листопада: вибори у США, похорон Гандзюк і протести "євробляхарів"
      7 листопада , 22:42 Головні новини 7 листопада: вибори у США, похорон Гандзюк і протести "євробляхарів"
      Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      7 листопада , 22:00 Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      Блог Соцмережі
      Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      7 листопада , 21:31 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Трампа не переконали: G7 роз’їхалася без важливої домовленості
       28 травня 2017 , 17:00
      З'явились деталі жахливої ДТП з українцями у Польщі
       14 жовтня 2016 , 21:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук