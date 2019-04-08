Жовті маршрутки чи сучасні автобуси: що змінила транспортна реформа

У Міністерства інфраструктури України прозвітували про рік реформи автобусних перевезень. Тепер у пріоритеті не кількість машин на балансі перевізника, а їх екологічність, якість та доступність.

Харків

На центральному автовокзалі Харкова на вигляд немає жодної іржавої чи старої машини. Однак так не скажеш про транспорт на іншій автостанції міста. Пасажири зазначили, що ніби й краще стало, проте, не все ідеально.

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"За ті гроші, які беруть за квиток, комфорту ніякого. Автобуси переповнені, поліція зупиняє, перевіряє, штрафує, але на них мало, що впливає", – пояснив пасажир Олексій.



Автобуси на центральному автовокзалі Харкова

Водії навпаки хизуються, що їздять на "Євро-5". Це екологічні автобуси, яких нині вимагає від перевізників уряд.

Тернопіль

На Тернопільщині автобуси мають вигляд куди гірший. А водії розповіли, що з радістю б їздили новими, однак, для низькопідлогових є перепона – ями. А ті що є, то не пристосовані для людей з інвалідністю.



Тернопільські автобуси

Хоча нові автобуси – одна з умов реформи автобусних перевезень. З початку цього року, перевізник на приміських і міських маршрутах зобов'язаний мати в автопарку не менше третини таких.



Тернопіль не може похвалитись сучасними автобусами

"В Тернополі є один автобус з пандусом, але шофер навіть не хоче вийти й відкрити пандус", – сказав чоловік з інвалідністю Віктор Старущак.

З 2020 року в автопарку компаній має бути половина доступних автобусів. Невдовзі посилять і контроль за перевізниками. Кількість інспекторів збільшать на 70%.

Посилять й покарання, якщо у разі повторного порушення – конфіскуватимуть автобус. Відповідні зміни міністерство вже підготувало і найближчим часом внесуть на розгляд Кабміну.

Реформа автобусних перевезень: в чому полягають зміни? • запровадження конкурсу на міжобласні автобусні маршрути за заявницьким принципом;



• запровадження вимог щодо обов’язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю у кількості 35% до кінця 2019, а з 2020 року – 50%;



• перевага на конкурсі надаватиметься перевізнику, який пропонує низькопідлогові автобуси, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності ("Євро-3" та "Євро-6");



• перевізнику, який працював на маршруті без порушень, надається право продовжити дозвіл ще на 5 років за умови інвестування в оновлення автопарку;



• спрощення процедури проведення конкурсу на внутрішньообласні, приміські, міські автобусні маршрути завдяки зменшенню кількості документів, які подаються на участь у конкурсі, та поступовий перехід на електронну систему подачі документів.



• спрощення процедури відкриття нових автостанцій та врегулювання давно наявної проблеми взаємовідносин перевізників та автостанцій.