Українці все частіше шукають роботу за межами власної держави. Наразі громадяни України – найбільша група іноземців, яка отримує довгострокові візи у країнах ЄС, зокрема, у Польщі.

Працівники з України роблять значний внесок у ринок праці ЄС. На сьогодні країною-лідеркою за кількістю українських мігрантів є Польща. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю "Новое время".

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За словами Борреля, у 2018 році країни ЄС видали українським громадянам майже 490 тисяч дозволів на проживання. Окрім того, станом на кінець 2018 року країни ЄС видали українцям майже 1,18 мільйона легальних видів на проживання.

Скільки українців наразі працюють у ЄС

Кількість українських мігрантів у ЄС постійно змінюється. Головний дипломат пояснює це тим, що більшість українців приїжджають на сезонні роботи. Однак, зазвичай, у країнах ЄС перебуває приблизно декілька мільйонів працівників з України.

Чи зацікавлений ЄС у легальній міграції

Наразі в ЄС працюють над питаннями просування легальної міграції та залучення нових талантів на ринках праці. І країни ЄС, і країни, звідки приїжджають мігранти, тільки виграють, якщо люди зможуть використовувати свої професійні навички там, де їх потребують.

Легальна міграція і мобільність з ключовими сусідами ЄС, включно з країнами Східного партнерства, могла б стати дорогою широкого партнерства, якою варто йти,

– наголосив Боррель.

Однак дипломат зазначив, що дуже важливо не забувати про обов'язок країн ЄС: визначати, з яких сторонніх країн вони хотіли б залучати трудових мігрантів.

Візит Борреля в Україну

22 вересня 2020 року Боррель здійснить перший візит в Україну.

У нього заплановані зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

В Україні Боррель обговорить співпрацю між Україною та Євросоюзом, а також підготовку до Саміту Україна – ЄС, який відбудеться у жовтні у Брюсселі.