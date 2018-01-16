Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
14:00, сьогодні 31664 Читать новость на русском
16 січня відзначають Всесвітній день легендарного музичного гурту The Beatles.
Їхні пісні знають напам'ять. Їхню манеру вдягатись та стригтись наслідувало не одне покоління фанатів, а новаторські розробки у сфері звукозапису та знімання кліпів мали неабиякий вплив на сучасну музику.
День, присвячений легенарним музикантам, відзначають з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО. Бо саме в цей день у 1957 у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, у якому й почали виступати тоді ще нікому невідомі молоді музиканти.
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Пропонуємо й вам сьогодні відсвяткувати День Beatles і перевірити, наскільки ви бітломан.
Бажаємо успіхів!
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Джерело: 24 Канал
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