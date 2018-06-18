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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Жуніор Мораєс офіційно став гравцем Шахтаря

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Перехід в стан принципового суперника, як здійснення мрії. Саме так екс-динамівець Жуніор Мораєс, прокоментував свій трансфер у Шахтар. Хоча ще навесні запевняв, що ніяких угод з "гірниками" не підписував.

У донецькому клубі бразилець проведе найближчі два роки – саме на стільки розрахований контракт. Сам же гравець вже думає про титули з новою командою.

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31-річний Жуніор Мораєс Шахтарю дістався безкоштовно, адже з Динамо угода бразильця закінчилася цього літа. За киян бразилець провів 85 матчів, у яких забив 34 м'ячі та віддав 6 асистів.

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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