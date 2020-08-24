У журі кінофестивалю "Молодість" робота в повному розпалі. Про це під час спільної вечері розповів французький кінопродюсер Лоран Даніелу.

Представник журі міжнародного конкурсу Лоран Даніелу розповів 24 каналу, що вони мають обрати найкращого. Йому приємно приїхати до Києва і бути причетним до вибору найкращого фільму. Він сподівається, що на "Молодості" зможуть відкрити нові таланти.

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В рамках фестивалю обиратимуть найкращий фільм в кількох конкурсах, серед них і міжнародний. Аби взяти у ньому участь, подали заявки понад 2 тисячі претендентів з 60 країн світу.

З усіх обрали півсотні фільмів. Відтепер їхні автори змагатимуться за перше місце в категоріях:

Студентська та дебютна короткометражка.

Перші повнометражні ігрові фільми.

Переможець отримає гранпрі "Скіфський олень" та 10 тисяч доларів. Критерії, за якими судитимуть, – професіоналізм команди, зокрема, робота режисера, акторів та операторів.

Якщо ти забуваєш, що дивишся кіно, перестаєш аналізувати, в тебе вмикається співпереживання і ти включаєш емпатію – кіно є! А якщо ти в аналізі і бачиш огріхи – це щось не те,

– пояснила представниця журі міжнародного конкурсу Вікторія Трофіменко.

В рамках фестивалю "Молодість" відбудеться і національний конкурс. За "Скіфського оленя" та суму в 50 тисяч гривень змагатимуться творчі команди майже 30 українських фільмів.

"Очікувати глядач може приємні враження, також зможе побачити нове. Програма широка і представляє все, що є в кінематографі станом на зараз", – повідомив програмний директор КМКФ "Молодість" Богдан Жук.

Переможця мають оголосити на офіційному закритті фестивалю 29 серпня 2020 року.