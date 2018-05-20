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Журнал GQ висміяв невдалу обкладинку, на якій Візерспун додали зайву кінцівку

1094 Читать новость на русском
Обкладинка журналу GQ
Обкладинка журналу GQ / Twitter / @GQ Magazine

В січні 2018 року імените видання Vanity Fair окунфузилось, коли через зловживання фотошопом випадково додали на обкладинці Різ Візерспун ще одну одну ногу, а Опрі Уінфр – зайву руку. Інший відомий журнал GQ опублікував власну пародію на обкладинку.

Автори видання GQ вирішили іронічно нагадати про ті помилки, які одного разу зробили редактори модного глянцю Vanity Fair. На власній версії обкладинки журналісти розмістили три актриси – Кейт Маккіннон, Ісса Рей і Сара Сильверман, у яких нараховується щонайменше 5 зайвих рук та ніг.

Читайте також: Курйоз дня: на обкладинці Vanity Fair у Опри Уінфрі нарахували три руки, а в Різ Візерспун – три ноги

Автори видання додали коментар до знімка, зазначивши, що вони "дуже жаліють, що результат порушує строгі редакційні стандарти і закони природи".

Обкладинка видання Vanity Fair у свою чергу виглядала так:


Різ Візерспун з "трьома" ногами


Опра Уінфрі з "трьома руками"

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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