Журналіст каналів "Футбол" жорстко відповів на звинувачення Юрія Вернидуба

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас прокоментував висловлювання головного тренера "Зорі" Юрія Вернидуба, який розкритикував інформацію журналіста про можливий перехід у "Кайрат".

Вернидуб в інтерв'ю Tribuna.com звинуватив Бурбаса в тому, що той подав неперевірену інформацію.

Читайте також: Я до Фонсеки ніколи не підійду і не подам руки, – тренер "Зорі" Вернидуб

Бурбас же на своїй сторінці у Twitter відповів на звинувачення наставника "Зорі".

"Хочу перепросити у Ю.Вернидуба. Що зірвав солідний контракт з Кайратом. Шкода, що через мій пост перепало від Є.Геллера за таємні перемовини і змусило скасувати погоджену зустріч. Варто відпустити ситуацію. Казахстанська щедрість не головне. У Зорі коуча шанують,це куди важливіше", – написав Бурбас.

Хочу перепросити у Ю.Вернидуба. Що зірвав солідний контракт з Кайратом. Шкода, що через мій пост перепало від Є.Геллера за таємні перемовини і змусило скасувати погоджену зустріч. Варто відпустити ситуацію. Казахстанська щедрість не головне. У Зорі коуча шанують,це куди важливіше — Igor Burbas (@iburbas) 22 декабря 2018 г.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24