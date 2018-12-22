Журналіст каналів "Футбол" жорстко відповів на звинувачення Юрія Вернидуба
Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас прокоментував висловлювання головного тренера "Зорі" Юрія Вернидуба, який розкритикував інформацію журналіста про можливий перехід у "Кайрат".
Вернидуб в інтерв'ю Tribuna.com звинуватив Бурбаса в тому, що той подав неперевірену інформацію.
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Бурбас же на своїй сторінці у Twitter відповів на звинувачення наставника "Зорі".
"Хочу перепросити у Ю.Вернидуба. Що зірвав солідний контракт з Кайратом. Шкода, що через мій пост перепало від Є.Геллера за таємні перемовини і змусило скасувати погоджену зустріч. Варто відпустити ситуацію. Казахстанська щедрість не головне. У Зорі коуча шанують,це куди важливіше", – написав Бурбас.
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