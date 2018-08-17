Журналіст: Медведчук та Суркіс повинні довести в суді, що вони не є агентами КДБ та рекетирами

Українські політики Віктор Медведчук та Григорій Суркіс повинні подати до суду на російський сайт kasparov.ru, де стверджується, що вони обидва є агентами КДБ.

Таку точку зору висловив блогер, журналіст та громадський діяч Роман Реведжук на своїй сторінці у Facebook.

"На сайті "каспаров.ру" можна дізнатися багато нового не тільки про російську, а й українську політику. Наприклад, у наступній статті йде мова про те, як два агенти КДБ Суркіс і Медведчук будували свої масштабні економічні і політичні проекти в Україні. Які цілі переслідували і в чиїх інтересах ведуть зараз свою діяльність. Чого коштують переговори Леоніда Кучми з високопоставленим працівником пресслужби Кравченко", – пише Реведжук.

В даному матеріалі стверджується, що згідно з плівками Мельниченка Суркіс і Медведчук були агентами КДБ.

Нагадаємо, раніше Реведжук заявив, що люди Медведчука та Суркіса вимагали прибрати з фільму сцену із суду над поетом. Адвокатом Стуса був Віктор Медведчук.