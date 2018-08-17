14:43
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналіст: Медведчук та Суркіс повинні довести в суді, що вони не є агентами КДБ та рекетирами

250 Читать новость на русском
Віктор Медведчук
Віктор Медведчук / censor.net.ua

Українські політики Віктор Медведчук та Григорій Суркіс повинні подати до суду на російський сайт kasparov.ru, де стверджується, що вони обидва є агентами КДБ.

Таку точку зору висловив блогер, журналіст та громадський діяч Роман Реведжук на своїй сторінці у Facebook.

"На сайті "каспаров.ру" можна дізнатися багато нового не тільки про російську, а й українську політику. Наприклад, у наступній статті йде мова про те, як два агенти КДБ Суркіс і Медведчук будували свої масштабні економічні і політичні проекти в Україні. Які цілі переслідували і в чиїх інтересах ведуть зараз свою діяльність. Чого коштують переговори Леоніда Кучми з високопоставленим працівником пресслужби Кравченко", – пише Реведжук.

В даному матеріалі стверджується, що згідно з плівками Мельниченка Суркіс і Медведчук були агентами КДБ.

Нагадаємо, раніше Реведжук заявив, що люди Медведчука та Суркіса вимагали прибрати з фільму сцену із суду над поетом. Адвокатом Стуса був Віктор Медведчук.

Теги: Новини політики Віктор Медведчук ЗМІ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
сьогодні, 12:29 Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
58 12705
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіним: деталі
 3 липня , 06:33
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
На міністерському засіданні Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів
16 травня , 13:18
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук