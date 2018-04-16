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Журналіст навів факти злодіянь окупантів на кладовищах Донбасу

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На кладовищах ОРДЛО почали красти не лише метал, але й гранітні надгробки (ілюстрація)
На кладовищах ОРДЛО почали красти не лише метал, але й гранітні надгробки (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

На кладовищах окупованого Донбасу раніше крали метали, а тепер вже зловмисники не гребують і надгробками. Жителі краю обурються у соцмережах і викладають відповідні фото.

Про це пише відомий журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

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Донбас, кладовище, крадіжки, метал, Єнакієво
Окупанти на Донбасі крадуть на кладовищах навіть надгробки

"Раніше на кладовищах на Донбасі крали в основному метал. Огорожі, швелери, таблички з кольорового металу. Тепер дійшло вже до гранітних надгробків. Пишуть, що в Єнакієвому це стає масовим явищем. Мабуть, там є якась похоронна конторка, що таємно купує це крадене добро, щоб продати його по другому колу", – зауважив він.

Донбас, кладовище, крадіжки, метал, Єнакієво
Жителі Єнакієво шоковані злодіяннями окупантів на кладовищах Донбасу

Як доказ Казанський оприлюднив допис групи "Типове Єнакієво", в якому одна із жительок міста розповіла, як їй довелося стикнутися з подібним.

Донбас, кладовище, крадіжки, метал, Єнакієво
Про крадіжки на кладовищах скаржаться, зокрема, жителі Єнакієво Донецької області

Цього тижня я з батьками пішла на цвинтар, щоб навести порядок на могилах померлих родичів. Підійшовши до нашої огорожі, ми всі втрьох були у повному шоці: гранітних плит на могилах більше не було.... Їх просто вкрали!!! Пройшли до сусідніх могил, і на кількох – аналогічна ситуація. Звернулися до адміністрації кладовища. У відповідь на наші запитання, хто це міг зробити та як так вийшло, було отримано відповідь, що кладовище охороняється з ранку до 16:00. Після цього часу нікого з працівників цвинтаря на місці просто немає, тому після 16:00 ніхто ні за що відповідальності не несе,
– обурюється жінка, яка також виклала відповідні фото.

Донбас, кладовище, крадіжки, метал, Єнакієво

Керівництво цвинтаря каже, що за подібні крадіжки вони відповідальності не несуть

Теги: Війна на Донбасі Новини Донецька релігія Кримінальні новини Новини України
Джерело: 24 Канал
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