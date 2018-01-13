Журналіст оприлюднив схему, через яку депутат пропонував хабар агенту НАБУ
Працівники правоохоронних органів наразі розшукують депутата Одеської облради, який пропонував півмільйона доларів детективу Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомив журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков у прямому ефірі 24 Каналу.
На заводі була низка схем, які призвели до того, що завищили ціну. Останній раз об'єкт продали за 4,4 мільйона.
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Після чого її завищили до 185 мільйонів. До того ж, оцінку робила Галина Богданова, яка є директором ПП "Брокбізнесконсалт".
Потім вона виділила 2 адміністративні будівлі і продала шотландському офшору, яка вже потім внесла в статутний капітал "Девелопмент", звідки вже продали мерії. Богданова вже була засуджена на 2 роки у 2016 за халатність, тільки тоді вона занижувала ціну.
Схема була наступна: було двоє торгів комунальних аукціонів. Перший не відбувся, на якому була вартість 66 мільйонів. Ніхто не прийшов на ці торги й тоді запустили другий. На ньому встановили ціну 42 мільйони гривень, але з можливістю внести 25% від суми,
– зазначив журналіст.
Після чого прийшла одна фірма, яка встановила ціну у розмірі 11, 3 мільйони гривень. Вона виграла ці торги. Потім вона виділила дві адміністративні будівлі, які їй продали в Одеській мерії.
"Компанія продала їх шотландському офшору за 4,4 мільйона гривень. Ті своєю чергою внесли в статутний капітал ці дві будівлі компанії ТОВ "Девелопмент Еліт". Ввійшли до складу засновників та у статутний капітал внесли дві адмінбудівлі вартістю у 374 мільйони гривень. Після цього вони вийшли зі складу засновників", – заявив Новіков.
Детальніше про схему – дивіться у сюжеті.