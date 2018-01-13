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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Журналіст оприлюднив схему, через яку депутат пропонував хабар агенту НАБУ

20:14, 13 січня 412 Читать новость на русском

Працівники правоохоронних органів наразі розшукують депутата Одеської облради, який пропонував півмільйона доларів детективу Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков у прямому ефірі 24 Каналу.

На заводі була низка схем, які призвели до того, що завищили ціну. Останній раз об'єкт продали за 4,4 мільйона.

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Після чого її завищили до 185 мільйонів. До того ж, оцінку робила Галина Богданова, яка є директором ПП "Брокбізнесконсалт".

Потім вона виділила 2 адміністративні будівлі і продала шотландському офшору, яка вже потім внесла в статутний капітал "Девелопмент", звідки вже продали мерії. Богданова вже була засуджена на 2 роки у 2016 за халатність, тільки тоді вона занижувала ціну.

Схема була наступна: було двоє торгів комунальних аукціонів. Перший не відбувся, на якому була вартість 66 мільйонів. Ніхто не прийшов на ці торги й тоді запустили другий. На ньому встановили ціну 42 мільйони гривень, але з можливістю внести 25% від суми,
– зазначив журналіст.

Після чого прийшла одна фірма, яка встановила ціну у розмірі 11, 3 мільйони гривень. Вона виграла ці торги. Потім вона виділила дві адміністративні будівлі, які їй продали в Одеській мерії.

"Компанія продала їх шотландському офшору за 4,4 мільйона гривень. Ті своєю чергою внесли в статутний капітал ці дві будівлі компанії ТОВ "Девелопмент Еліт". Ввійшли до складу засновників та у статутний капітал внесли дві адмінбудівлі вартістю у 374 мільйони гривень. Після цього вони вийшли зі складу засновників", – заявив Новіков.

Детальніше про схему – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України гроші Новини Одеси Хабар НАБУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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