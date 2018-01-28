Журналіст оцінив ймовірність великої війни між Росією та Україною

У режиму президента Володимира Путіна не має ні політичного, ні економічного, ні військового, ні дипломатичного ресурсу для великої війни проти України.

Таку думку висловив журналіст і телеведучий Євген Кисельов, повідомляє "Главред".

Він додав, що західні країни мають ще як мінімум кілька потужних важелів впливу на російського лідера.

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Передовсім російські банки можуть відключити від системи SWIFT, припинити будь-які операцій з державними цінними паперами Росії, ввести нафтове і газове ембарго.

Але, якщо справа дійде до загрози масштабної війни, а масштабна війна проти України завжди може перерости у світову, я думаю, Захід може піти і на застосування настільки сильнодіючого засобу як газове та нафтове ембарго, – вважає журналіст.