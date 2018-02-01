Журналіст побував у звільненому ЗСУ селі: розповів про настрої місцевого населення

Відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко відвідав село Новоолександрівка, яке кілька днів тому українські військові повернули під контроль України.

Нагадаємо, 31 січня стало відомо, що на Луганщині бійці АТО повернули під контроль село, захоплене у 2015 році бойовиками "ЛНР" село Новоолександрівку. Довгий час населений пункт перебував у "сірій зоні".

Як розповів Цаплієнко, нині по Новоолександрівці не можна ходити без маскувальних халатів, бо терористи не можуть змиритися з нашим просуванням ЗСУ, тож у цьому районі активно працюють снайпери бойовиків.

Місцеві переховуються по домівках і на контакт ідуть не охоче.

"Один дідусь розказує, що отримує пенсію, як громадянин "ЛНР", в рублях. Каже, на 8 блоків папіросів вистачає. На питання, чим займається, відповідає, що п’є самогон і дружить з нашими військовими", – розповів журналіст.

Більше того, дідусь навіть роздає поради нашим військовим – радить взяти ще одну висоту, бо без неї бійцям прийдеться не легко.

"Я вже полишив спроби зрозуміти цих людей і цю війну", – додає Цаплієнко.