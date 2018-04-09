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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналіст показав місця героїчної загибелі молодих українських воїнів

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Українські воїни продовжують гинути на Донбасі
Українські воїни продовжують гинути на Донбасі / Соцмережі

Війна на Донбасі триває та проросійські бойовики, незважаючи на жодні перемир'я, продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Так, на початку березня під час боїв героїчно загинули 23-річний Юрій Луговський і 20-річний Марк Гудзовський – першому перед смертю вдалося ліквідувати п'ятьох російських найманців.

Про це пише відомий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Крім того, він опублікував відповідні фото.

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За його словами, на першій світлині можна побачити місце, де 9 березня в нічному снайперському бою загинув 23-річний Юрій Луговський, що був снайпером загону Нацгвардії "Азов". Як розповідають морські піхотинці, Юрій у цьому районі знищив п'ятьох російських найманців.

Донбас, жертви, бойовики, Бутусов
Позиція, на якій на Донбасі загинув 23-річний Юрій Луговський

А на другому фото позиція, на якій 10 березня було смертельно поранено 20-річного Марка Гудзовського, кулеметника "Азова". Тут не прийнято говорити голосно – в тиші вітер може донести слова до ворога. Бої йдуть тут на відстані близько сотні метрів, найбільш мінімальна відстань – 70 метрів. Міномети і гранатомети тут стріляють рідко, ночами, а ось окопна війна, лопата та стрілецька зброя працюють увесь час. Швидкість атаки вимірюється швидкістю відритих траншей і кулеметних гнізд,
– зауважив він.

Донбас, жертви, бойовики, Бутусов
Позиція, на якій на Донбасі загинув 20-річний Марк Гудзовський

Як підкреслює Бутусов, ця земля – ​українська та за Мінськими угодами її повинні займати українські війська, тому морпіхи разом з іншими відважними бійцями продовжують йти вперед.

"Вранці, коли було зроблено ці фотографії, у морпіхів радість – снайпер "зняв" російського спостерігача на найближчому опорному пункті. Кілька днів очікування пари снайперів було винагороджено одним точним пострілом. Війна триває", – додає журналіст.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі з 30 березня до 7 квітня поранили вісім і вбили одного українського захисника, а вже на сам Великдень, 8 квітня, ще п'ять бійців зазнали поранень.

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі журналісти "Азов" Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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