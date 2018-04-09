Журналіст показав місця героїчної загибелі молодих українських воїнів

Війна на Донбасі триває та проросійські бойовики, незважаючи на жодні перемир'я, продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Так, на початку березня під час боїв героїчно загинули 23-річний Юрій Луговський і 20-річний Марк Гудзовський – першому перед смертю вдалося ліквідувати п'ятьох російських найманців.

Про це пише відомий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Крім того, він опублікував відповідні фото.

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За його словами, на першій світлині можна побачити місце, де 9 березня в нічному снайперському бою загинув 23-річний Юрій Луговський, що був снайпером загону Нацгвардії "Азов". Як розповідають морські піхотинці, Юрій у цьому районі знищив п'ятьох російських найманців.



Позиція, на якій на Донбасі загинув 23-річний Юрій Луговський

А на другому фото позиція, на якій 10 березня було смертельно поранено 20-річного Марка Гудзовського, кулеметника "Азова". Тут не прийнято говорити голосно – в тиші вітер може донести слова до ворога. Бої йдуть тут на відстані близько сотні метрів, найбільш мінімальна відстань – 70 метрів. Міномети і гранатомети тут стріляють рідко, ночами, а ось окопна війна, лопата та стрілецька зброя працюють увесь час. Швидкість атаки вимірюється швидкістю відритих траншей і кулеметних гнізд,

– зауважив він.



Позиція, на якій на Донбасі загинув 20-річний Марк Гудзовський

Як підкреслює Бутусов, ця земля – ​українська та за Мінськими угодами її повинні займати українські війська, тому морпіхи разом з іншими відважними бійцями продовжують йти вперед.

"Вранці, коли було зроблено ці фотографії, у морпіхів радість – снайпер "зняв" російського спостерігача на найближчому опорному пункті. Кілька днів очікування пари снайперів було винагороджено одним точним пострілом. Війна триває", – додає журналіст.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі з 30 березня до 7 квітня поранили вісім і вбили одного українського захисника, а вже на сам Великдень, 8 квітня, ще п'ять бійців зазнали поранень.