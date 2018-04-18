Журналіст пояснив, чому на розморожених рахунках сина Януковича вже може не бути грошей

Банківські рахунки частини фірм, які належать Олександру Януковичу розморожені. Йдеться про дев’ять підприємств, на рахунках яких сумарно зберігалось майже 550 мільйонів гривень та 27 мільйонів доларів. Скандальне рішення про зняття арешту з рахунків винесла суддя Печерського районного суду столиці Катерина Москаленко.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів журналіст видання "Економічна правда" Олександр Мойсеєнко.

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"Це рішення випадково знайшла моя колега лише два дні тому, і зараз невідомо, чиї ці гроші, і чи перебувають зараз на рахунках ВБР ("Всеукраїнського банку розвитку" – 24 Канал). Рік тому була така сама ситуація, і тоді внаслідок суспільного резонансу кошти знову заморозили", –розповів журналіст.

На думку Мойсенка, враховуючи те, що минуло 2 місяці з моменту рішення, можливе припущення того, що вже цих коштів немає на рахунку ВБР, який належав Олександру Януковичу.

Остаточно ми це дізнаємось буквально за день-два, коли Фонд гарантування відповість на запит. Але, знаючи, що вже представники прокуратури моїм колегам говорять, що це не кошти Януковича, що це інші фірми, аніж в тому році, я припускаю, що вже немає цих коштів на рахунках,

– запевнив журналіст.

Нагадаємо, суд скасував арешт рахунків 9 фірм, які, на думку слідства, були створені для відмивання коштів: ТОВ "Араніт К", "Квардіс Н", "Тіпікон А", "Вектор-Перспектива", "Компанія з управління активами "ВБР-ІНВЕСТ", "Ді Соуз", "Мелон 8", "Бенефіт-Консалт" та "Лайтрум".