Журналіст пояснив, чому сучасні протестні рухи у Росії є приреченими на провал

Молодіжний протест є потрібним лише для того, аби запалити протест дорослих, відтак допоки пенсіонери не візьмуть у свої руки бруківку та "коктейлі Молотова", а їжу та дрова з покришками не будуть привозити підприємці, тоді такі заходи не будуть здатними щось змінити у країні.

Таку думку висловив відомий російський військовий журналіст Аркадій Бабченко на своїй сторінці у Facebook.

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"А хто мені пояснить, чому всі в такому захваті, що це саме молодіжний протест? Молодіжний протест є хорошим для запалу. Щоб запалити протест зрілий. Але якщо його не підтримують дорослі люди, він не здатен зробити якісь кардинальні зміни. До тих пір, поки у вас бруківку та "коктейлі Молотова" не будуть підносити пенсіонери, а їжу та дрова з покришками не будуть привозити підприємці, тоді молодіжний протест буде не здатним ні на що, окрім селфі в автозаках", – підкреслює він.

На його переконання, протестні настрої серед молоді швидко видихаються, оскільки у них повно інших справ: "на концерт сходити, в танки порізатися, пиятику влаштувати, пірсинг зробити".

Політика – лише одна, і далеко не найзначніша частина життя юнацтва. Або всі відразу старими народилися і забули це вже? Якщо протест стає тільки молодіжним, це як раз-таки погано. Це означає, що протестні настрої у суспільстві влада загалом уже попередила. А молодь через п'ять років зросте та поїде. Та й взагалі, дивно читати від дорослих людей про те, які у нас чудові школярі, коли самі дорослі люди вже давним давно в усьому розчарувалися, все зрозуміли та більше нікуди не ходять,

– зауважив Бабченко.

Як приклад журналіст пригадує 2017 рік, коли відбувалося фактично те ж саме, однак за стільки часу нічого не змінилося.

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"Нічого не змінилось. Ось взагалі нічого. Та ж площа. Той же кут будинку. Ті ж кричалки. Ну хіба що замість молодого перспективного Рижкова Тверською йде молодий перспективний Навальний. А так, все ось взагалі – один у один", – додає він.

Нагадаємо, 28 січня у низці російських міст відбулися акції протесту під назвою "Страйк виборців" – його учасники, зокрема, хочуть переконати громадян РФ не йти голосувати на вибори президента Росії у березні. Ініціатором протестів є опозиціонер Олексій Навальний, якого вже встигли затримати правоохоронці.