Журналіст пояснив, як далі просуватиметься корупційний скандал із договірними матчами

Корупційний скандал у футболі напередодні Ліги Чемпіонів було піднято, аби показати, що в Україні іде боротьба з договірними матчами. Аби люди, які цим займаються, зрозуміли, що їм потрібно закінчувати, адже будуть наслідки.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів шеф-редактор сайту Футбол 24 Олександр Гапоненко.

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"Чому було сказано, що нікого практично не затримано і не збираються затримувати. Тому що, насправді, зараз оця стаття, яка криміналізує договірні матчі, яка була прийнята, вона дуже м'яка для покарання. Зараз вже є кілька судових рішень до молодих гравців харківського "Металіста". Вони були засуджені, тобто отримали вирок. Але вони отримали штраф від 8 до 10 тисяч гривень, а не покарання у в'язниці. Можливо, по цих справах також буде те саме", – зазначив Гапоненко.

За його словами, дуже довго люди взагалі не бачили будь-якого результату боротьби. А те, що є наразі – це момент, який мав статися, і на який всі чекали.

Можливо, певні докази є. Нам показали відео, на якому було зафіксовано два факти хабара. В одному випадку це був адміністратор клуба "Миколаїв", в іншому випадку, президент клубу ФК "Суми", хоч обличчя було і заблурене. По всій Україні провели багато обшуків. Можливо, щось знайшли,

– додав шеф-редактор.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 22 травня 2018

Нагадаємо, у вівторок, 22 травня, поліція провела масштабну спецоперацію під час розслідування діяльності злочинних груп, які організували розгалужену систему "договірних" матчів по футболу.