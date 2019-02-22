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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Журналіст про "зрадниць" Опанасюк: На Євробаченні їм – не місце, самі хай хоч до Путіна їдуть

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      Анна та Марія Опанасюк
      Анна та Марія Опанасюк / Соцмережі

      Кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв назвав своїх землячок фіналісток Нацвідбору Євробачення "зрадниками України". За його словами, вони заперечують очевидні факти загрози для своєї країни та відкрито висловлюють свої антиукраїнські погляди. Відтак, наголошує він, судді їх мають виключити з конкурсу, бо відправляти таких людей представляти світові Україну не можна.

      Напередодні у ефірі кримськотатарського телеканалу ATR фіналістки Національного відбору Євробачення-2019 гурт ANNA MARIA (справжні імена – Анна та Марія Опанасюк) неоднозначно висловилися про Крим.

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      "Україна втратила Крим. Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано", – сказала одна із сестер.

      Також вони зауважили, що, попри окупацію, насправді Крим залишився Кримом: те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря.

      Водночас, виконавиці так і не відповіли на питання, чи відбулася окупація Криму, який є частиною України.

      Згодом на це відреагував заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, передає "Обозреватель".

      З цього приводу я вважаю, що вони – зрадники України, вони виступають за те, щоб Україна була за фактом керованою Росією. Це їх цілком влаштовує, як і влаштовує анексія Криму, як влаштовує їхню маму, яка є колаборанткою та злочинницею, відповідно, доньки це не засуджують,
      – вважає журналіст.

      Крім того, він виступив проти того, що ANNA MARIA зараз беруть участь у Нацвідборі Євробачення.

      "Для мене дивно, навіщо вони взагалі прагнуть представляти Україну на Євробаченні. Як країна може послати на міжнародний конкурс людей, які заперечують очевидні факти загрози для життя цієї країни. Я не розумію, як журі їх включили до Національного відбору", – наголосив представник ЗМІ.

      За словами Муджабаєва, своїми заявами вони відмовилися підтримувати країну, тому після цього судді їх мають виключити з конкурсу.

      "Є люди, які думають, що гроші вирішують усе. Я не знаю, хто там буде в більшості на Нацвідборі, але моя думка як громадянина України, що відправляти таких людей, які відкрито висловлюють свої антиукраїнські погляди, представляти країну не можна. А самі вони хай їздять хоч до Путіна, хоч в Антарктиду", – підсумував кримськотатарський журналіст.

      Скандал із сестрами Опанасюк: усе, що варто знати

       

      Це не єдиний скандал цьогорічного Нацвідбору Євробачення, що стосується агресії Кремля та українсько-російських взаємин, які стали наднапруженими після цього. Так, після виступу гурту YUKO ведучий конкурсу Сергій Притула завдав їм питання щодо виступів артистів у Росії. У підсумку з’ясувалося, що фронтвумен колективу Юлія Юріна є громадянкою Росії та нещодавно, у грудні 2018 року, лише отримала посвідку на проживання в Україні. Зауважимо, що дівчина відповідала на питання виключно українською мовою.

      Пізніше співачка розповіла, що народилася в Анапі (Краснодарський край, Кубань) і прожила там 18 років. А щодо мови, річ у тім, що з трьох до сімнадцяти років вона співала в ансамблі пісні та танцю "Соловейко", у якому велика частина репертуару складалася з українських пісень.

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      У 2010 році відвідали з виступом Україну, де мені пощастило співати того ж "Поверніть соловейко" на Майдані під час святкування дня святого Миколая. Тоді мені й запропонували місце в консерваторії, але оскільки мені було 16 років, я вирішила почекати із вступом, довчитися до 11 класу та вже ретельно підготувавшись, приїхати на навчання до України. У 2012 році подала документи до консерваторії та вступила на кафедру фольклору. На творчих іспитах я співала пісні Ніни Матвієнко. Українську мову тоді знала тільки за піснями, але з вимовою під час виконання проблем не було,
      – повідомила солістка YUKO.

      Відзначається виступами у країні-агресорі ще одн фіналістка Нацвідбору – мовиться про уродженку Києва MARUV (справжнє ім’я – Анна Корсун). Зокрема, перед виступом вона оприлюднила афішу, в якій фігурує два російських міста – Москва (6 квітня) та Санкт-Петербург (12 квітня).

      "Кожен обирає по-своєму, як нести мир. Хтось обирає зброю, а хтось музику. Це мій спосіб нести мир", – пояснила це зі сцени Євробачення виконавиця.

      Що відомо про Євробачення-2019 і де воно відбудеться? На пісенному конкурсі у 2018 році, що пройшло у Португалії, перемогу відсвяткувала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею Toy. Відповідно до правил Євробачення, наступний форум приймає країна-переможниця. Попри значний резонанс і скандал, організатори все ж вирішили провести Євробачення-2019 у Єрусалимі. Півфінали заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го числа. Ведучими заходу стали супермодель і ведуча Бар Рафаелі та продюсер і ведучий Ерез Таль, а з учасниками у грін-румі спілкуватимуться сценарист і шоумен Ассі Азар і телеведуча та блогер Люсі Аюб. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках.

       

       

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      Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Скандал Музика Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Євробачення 2019 Сестри Анна Марія Опанасюк
      Джерело: 24 Канал
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