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Журналіст розповів, чому світ стоїть на порозі торговельної війни

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Світ стоїть на порозі торговельної війни
Світ стоїть на порозі торговельної війни / Фото з відкритих джерел

Відмова від глобалізації і подальше відокремлення країн – це не тільки європейська, а й загальносвітова тенденція. Причому її зараз підтримує найпотужніша країна світу – США. Дональд Трамп днями підписав розпорядження про введення загороджувальних мит на цілий ряд товарів з Євросоюзу, Китаю, Канади і Мексики.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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За його словами, свої дії Трамп мотивував міркуваннями національної безпеки. Мовляв, надто багато імпортe і занадто мало експорту – це дуже погано для економіки. Може бути і так, але введення мита категорично суперечить принципам вільної торгівлі. Саме тому це викликає лють всіх перерахованих вище.

"Так, наприклад, Канада дико образилася на амерканців. Міністр закордонних справ Канади, українка Христя Фріланд сказала, що її країна "засмучена і ображена" діями американського президента. Китай пообіцяв ввести руйнівні мита на весь імпорт з США, якщо Трамп не змінить свого рішення. Навіть Євросоюз загрожує страшними карами американським виробникам сільгосппродукції їхніх переважно республіканських штатів. І це – перед осінніми виборами в Конгрес!", – зазначив журналіст.

Також він зазначив, що до 10 червня в Канаді має відбутися зустріч лідерів семи індустріально розвинених демократій світу – G7. Багато спостерігачів говорять, що ця зустріч буде майже повністю присвячена розбору ситуації в світовій торгівлі.

Введення Трампом мит зробило цю ситуацію дуже небезпечною! Ми стоїмо на порозі світової війни. Торговельної війни, але від цього не набагато легше. Якщо всі навкруги почнуть вводити мита, постраждає економіка всієї нашої планети – без винятку,
– додав Яковина.

На його думку, залишається сподіватися, що учасники G7 і Китай якось все ж таки домовляться з Трампом, інакше нам усім знову доведеться "затягнути пояс", а обстановка в світі стане ще більш напруженою.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 4 червня 2018.

 

Теги: Новини США Велика сімка Дональд Трамп імпорт Експорт Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
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