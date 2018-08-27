14:10
27 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
32°C 16°C
  • вівторок
    29°C 16°C
  • середа
    22°C 18°C
  • четвер
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Журналіст вимагає від СБУ розслідувати тиск на голову НАЗК

93 Читать новость на русском
Служба безпеки України
Служба безпеки України / inforesist.org

Журналіст та громадській діяч Роман Реведжук стверджує, що проти голови Нацагентства із запобігання корупції Олександра Магула розпочалася брудна кампанія, котру розгорнули два політики, а саме – Віктор Медведчук та Григорій Суркіс.

Про це Реведжук заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Журналіст стверджує, що проросійські сили прагнуть повернути під свій вплив Федерацію футболу України, яку очолює Андрій Павелко. "Коли нашим "східним" партнерам з Павелком не вдалося домовитись, було прийняте рішення, будь-яким чином "збити" цю людину з займаної посади, шляхом публічного тиску і поміняти на свою (підконтрольну)", пише Реведжук.

Він стверджує, що для досягнення мети залучили низку ЗМІ та журналістів, зокрема Ярославу Кобу, яка у відкриту погрожує Мангулу, про що "цілком випадково" пишуть і ЗМІ.

Реведжук поширив основні тези замовної брудної кампанії Суркіса-Медведчука проти Мангула та Павелка, які була команда поширити:

1. Перевірку декларації Павелко вже майже три місяці, хоча за законом на це дається два місяці.

2. Вони знайшли вже за різними даними близько 12 порушень, склали протоколи, але затягують справу і не передають їх далі в НАБУ і в суд. Це говорить про те, що глава Назка Мангул  ручний, робить це в інтересах Павелко, який в свою чергу підпорядковується АП і керує бюджетним комітетом у Раді.

3. Питання  коли будуть результати перевірки, коли будуть передані протоколи і т. д. Тобто нам потрібно до виходу його з відпустки підігріти цю тему. Посил до Мангул повторюй помилок своєї попередниці, не будь інструментом в руках АП, чесно роби свою роботу і т. д.

4. Доходи Павелко не відповідають його витратам. Це те, на чому він по ідеї погорить. Вже є справа в НАБУ, зараз ще ці 12 протоколів.

Журналіст надіслав до ГПУ та СБУ факти щодо тиску на НАЗК.

Теги: Новини України Розслідування ГПУ НАБУ СБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
З’явився рейтинг найбільших забудовників Києва
 23 червня 2017 , 11:19
"Карпати" призначили нового головного тренера
 17 червня 2016 , 18:45
Луческу підписав чергового тренера "Шахтаря" у "Зеніт"
 29 липня 2016 , 10:46
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук