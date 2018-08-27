Журналіст вимагає від СБУ розслідувати тиск на голову НАЗК

Журналіст та громадській діяч Роман Реведжук стверджує, що проти голови Нацагентства із запобігання корупції Олександра Магула розпочалася брудна кампанія, котру розгорнули два політики, а саме – Віктор Медведчук та Григорій Суркіс.

Про це Реведжук заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Журналіст стверджує, що проросійські сили прагнуть повернути під свій вплив Федерацію футболу України, яку очолює Андрій Павелко. "Коли нашим "східним" партнерам з Павелком не вдалося домовитись, було прийняте рішення, будь-яким чином "збити" цю людину з займаної посади, шляхом публічного тиску і поміняти на свою (підконтрольну)", – пише Реведжук.

Він стверджує, що для досягнення мети залучили низку ЗМІ та журналістів, зокрема Ярославу Кобу, яка у відкриту погрожує Мангулу, про що "цілком випадково" пишуть і ЗМІ.

Реведжук поширив основні тези замовної брудної кампанії Суркіса-Медведчука проти Мангула та Павелка, які була команда поширити:

1. Перевірку декларації Павелко вже майже три місяці, хоча за законом на це дається два місяці.

2. Вони знайшли вже за різними даними близько 12 порушень, склали протоколи, але затягують справу і не передають їх далі в НАБУ і в суд. Це говорить про те, що глава Назка Мангул – ручний, робить це в інтересах Павелко, який в свою чергу підпорядковується АП і керує бюджетним комітетом у Раді.

3. Питання – коли будуть результати перевірки, коли будуть передані протоколи і т. д. Тобто нам потрібно до виходу його з відпустки підігріти цю тему. Посил до Мангул – повторюй помилок своєї попередниці, не будь інструментом в руках АП, чесно роби свою роботу і т. д.

4. Доходи Павелко не відповідають його витратам. Це те, на чому він по ідеї погорить. Вже є справа в НАБУ, зараз ще ці 12 протоколів.

Журналіст надіслав до ГПУ та СБУ факти щодо тиску на НАЗК.