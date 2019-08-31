Журналіста побили за статтю про Шарія: що відомо

Головний редактор видання "Veжа" Андрій Качор повідомив про напад на себе. За його словами, інцидент пов'язаний з раніше написаною статтею про скандального проросійського блогера і кандидата у депутати Анатолія Шарія.

Качор заявив про побиття у своєму Facebook. Він написав, що бити почали після "уточнювального запитання", чи саме він є автором статті про Анатолія Шарія.

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Головний редактор "Veжа" Андрій Качор пише, що прихильники Анатолія Шарія раніше вже йому погрожували: "Кримінальне провадження про погрози мені від шарікових лежить без руху в поліції вже понад місяць".

І ось, ймовірно, погрози втілили у життя. Діалог, який стався щойно перед нападом, журналіст передав так:

– Добрий вечір. Ви Андрій Качор?

– Так.

– Це Ви про Шарія писали?

– Так.

Майже відразу – сильний удар у голову і далі я вже не дуже пам'ятаю. Отямився, побачив групу людей, які втікали в ніч через перехрестя,

– розповів Качор.

Наразі він лікується після нападу та спілкується з поліцією.

Зауважимо, що за партію Шарія на парламентських виборах в Україні 2019 року проголосували 2,3% виборців. А це дає його партії державне фінансування – понад 12 мільйонів гривень на рік.

Хто такий Шарій? Це відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно говорить про Україну, а особливо про Євромайдан і військових. Більшість його записів мають схожість із меседжами російської пропаганди.



З 2014 року Шарій різко критикує українську владу із наведенням часто вигаданою або перекрученої інформації. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він втік з країни ще у 2012 році.

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