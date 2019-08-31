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      Журналіста побили за статтю про Шарія: що відомо

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      Анатолій Шарій – скандальний проросійський влогер
      Анатолій Шарій – скандальний проросійський влогер / Screenshot із одного з роликів Шарія на Youtube

      Головний редактор видання "Veжа" Андрій Качор повідомив про напад на себе. За його словами, інцидент пов'язаний з раніше написаною статтею про скандального проросійського блогера і кандидата у депутати Анатолія Шарія.

      Качор заявив про побиття у своєму Facebook. Він написав, що бити почали після "уточнювального запитання", чи саме він є автором статті про Анатолія Шарія.

      Нагадаємо, чому українці голосували за партію Шарія: думки експертів

      Головний редактор "Veжа" Андрій Качор пише, що прихильники Анатолія Шарія раніше вже йому погрожували: "Кримінальне провадження про погрози мені від шарікових лежить без руху в поліції вже понад місяць".

      І ось, ймовірно, погрози втілили у життя. Діалог, який стався щойно перед нападом, журналіст передав так: 

      – Добрий вечір. Ви Андрій Качор?
      – Так.
      – Це Ви про Шарія писали?
      – Так.

      Майже відразу – сильний удар у голову і далі я вже не дуже пам'ятаю. Отямився, побачив групу людей, які втікали в ніч через перехрестя,
      – розповів Качор.

      Наразі він лікується після нападу та спілкується з поліцією.

      Зауважимо, що за партію Шарія на парламентських виборах в Україні 2019 року проголосували 2,3% виборців. А це дає його партії державне фінансування – понад 12 мільйонів гривень на рік.

      Хто такий Шарій? Це відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно говорить про Україну, а особливо про Євромайдан і військових. Більшість його записів мають схожість із меседжами російської пропаганди.

      З 2014 року Шарій різко критикує українську владу із наведенням часто вигаданою або перекрученої інформації. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він втік з країни ще у 2012 році.

      Читайте також: Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера

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      Теги: Новини України Журналісти ЗМІ Кримінальні новини Анатолій Шарій Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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