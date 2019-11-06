Журналіста, який 5 років працює на Донбасі, позбавили акредитації в зону ООС
Штаб Операції об'єднаних сил не пускає журналістів на фронт. Зокрема, фотокореспондента видання "Лівий берег" Макса Левіна позбавили акредитації – дозволу працювати на передовій, попри те, що Левін останні 5 років безперервно на Донбасі.
Левін побував, як кореспондент навіть в Іловайську під час боїв і вибирався із котла разом із військовими. Окрім того, він був чи не єдиний кореспондент, який фільмував пункт опору добровольців у Золотому-4 перед розведенням військ.
Важливо! У добровольців і ветеранів АТО провели обшуки: затримали військову ЗСУ
Що стало причиною заборони на роботу – поки не відомо.
Я 5 років чекав: після Щастя, Лисичанська, Попасної, Іловайська, Дебальцевого, Широкиного, Гранітного, Троїцького, Авдіївки чи будь-якої точки "сірої зони" мусили забрати акредитацію, чого вже там. Ми ж там "незаконно" були,
– прокоментував фотограф відмову в акредитації.
На його думку, таке рішення може бути пов'язане з подіями в Золотому. "Очікую офіційного листа з причинами відмови, оскільки в Золотому я не був на позиціях військових і не знімав їх", – додав фотокореспондент.
Зазначимо, що медійники вже не вперше скаржаться на проблеми з пропуском у зону проведення Операції об'єднаних сил. Напередодні процедури розведення сил декому з журналістів взагалі забороняли проїжджати через блок-пости.
Вибір редакції
-
76-річну легенду світового кіно Катрін Деньов терміново госпіталізували: актриса у важкому станісьогодні , 12:58
-
Ситуація з польськими дозволами для перевізників: Криклій розповів про маленьку перемогусьогодні , 11:25
-
Великий футбол став великою політикою – Ракіцький заявив, що йде зі збірної Українисьогодні , 10:49