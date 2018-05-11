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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Журналіста, який висвітлював допінг-скандал у Росії, не впускають на ЧС-2018

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Журналісту Хайо Зеппельту відмовили у візі на час ЧС-2018
Журналісту Хайо Зеппельту відмовили у візі на час ЧС-2018 / Фото із відкритих джерел

Німецькому журналістові Хайо Зеппельту, який відомий серією документальних фільмів про допінг-скандалі у Росії, відмовили у виданні візи на час ЧС-2018.

Як інформує телеканал ARD, Зеппельту відмовили в отриманні візи для в'їзду у Росію і таким чином він не зможе відвідати матчі Чемпіонату світу з футболу, що вже 14 червня стартує у РФ.

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За даними німецького телеканалу їхнього спортивного експерта внесли у перелік "персон нон-грата" і саме тому відмовили у в'їзді в Росію.

Телеканал оцінює це як винятковий інцидент в історії спортивної журналістики ARD і нечуване втручання в свободу преси з точки зору висвітлення великих подій, таких як чемпіонат світу,
– йдеться в заяві ARD.

Хайо Зеппельт впродовж тривалого часу займається проблемою допінгу у світовому спорті. Викриття Зеппельта про допінг у Росії призвели до усунення російських атлетів від участі в міжнародних змаганнях.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.

Теги: Новини спорту Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Скандал Розслідування журналісти ЗМІ Допінг
Джерело: 24 Канал
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