Журналіста затримали на кордоні з Польщею через книгу про ОУН-УПА

Вахтанга Кіпіані, українського журналіста та письменника, на годину затримали на кордоні з Польщею. Причиною інциденту стали декілька примірників книги про ОУН-УПА у багажі, яку – так заявили поляки – заборонено ввозити до ЄС.

Вахтанг Кіпіані розповів про неприємний інцидент на кордоні України та Польщі у своєму фейсбуці 24 січня.

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"Сьогодні польська митниця на годину затримала на кордоні через наявність у багажі цієї книги", – написав Кіпіані, публікуючи фотографію видання, про яке мовиться.

Цитата: "Заборонено ввезення згідно з законом Європейського Союзу". Що, звісно, неправда,

– описав ситуацію журналіст.

І додав, що зрештою з митниками порозумілися, і журналіста, і його книги пропустили до Євросоюзу без зауваг.

Вахтанг Кіпіані – український журналіст, публіцист, історик, головний редактор видання "Історична Правда",

Чому поляки могли прискіпуватися до книги про ОУН-УПА

У березні 2018 року у Польщі змінився закон про Інститут національної пам’яті. У ньому з'явилися тексти про заборону пропаганди "бандерівців", а також, наприклад, про покарання (штраф і навіть ув'язнення) за заперечення злочинів українських націоналістів.

У січні 2019 року Конституційний суд Польщі ухвалив скасувати ці зміни до закону про Інститут нацпам'яті. Адже "право на власну оцінку історичних подій та особистостей – не привід для кримінального переслідування".

​Зауважимо, що 24 січня через черги на кордоні з Польщею у Краковці люди палили шини