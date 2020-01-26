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      Журналіста затримали на кордоні з Польщею через книгу про ОУН-УПА

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      Вахтанг Кіпіані розповів про неприємний інцидент на кордоні України та Польщі / galinfo.com.ua

      Вахтанга Кіпіані, українського журналіста та письменника, на годину затримали на кордоні з Польщею. Причиною інциденту стали декілька примірників книги про ОУН-УПА у багажі, яку – так заявили поляки – заборонено ввозити до ЄС.

      Вахтанг Кіпіані розповів про неприємний інцидент на кордоні України та Польщі у своєму фейсбуці 24 січня. 

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      "Сьогодні польська митниця на годину затримала на кордоні через наявність у багажі цієї книги", – написав Кіпіані, публікуючи фотографію видання, про яке мовиться.

      Цитата: "Заборонено ввезення згідно з законом Європейського Союзу". Що, звісно, неправда,
      – описав ситуацію журналіст. 

      І додав, що зрештою з митниками порозумілися, і журналіста, і його книги пропустили до Євросоюзу без зауваг. 

      Вахтанг Кіпіані – український журналіст, публіцист, історик, головний редактор видання "Історична Правда",

      Чому поляки могли прискіпуватися до книги про ОУН-УПА

      У березні 2018 року у Польщі змінився закон про Інститут національної пам’яті. У ньому з'явилися тексти про заборону пропаганди "бандерівців", а також, наприклад, про покарання (штраф і навіть ув'язнення) за заперечення злочинів українських націоналістів.

      У січні 2019 року Конституційний суд Польщі ухвалив скасувати ці зміни до закону про Інститут нацпам'яті. Адже "право на власну оцінку історичних подій та особистостей – не привід для кримінального переслідування".

      Зауважимо, що 24 січня через черги на кордоні з Польщею у Краковці люди палили шини

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      25 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Польщі Антибандерівський закон Історія
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