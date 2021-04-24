Залежить від міста: журналісти підрахували вартість великоднього кошика в Україні

За підрахунками експертів, цьогорічний великодній кошик зріс у ціні на 25%. Це зумовлено неврожаєм зерна у світі та зменшенням врожаю в Україні.

Ще однією причиною таких подорожчання є збільшення вартості енергоносіїв та зростання споживчого попиту, карантинні обмеження. Ціна святкового набору відрізняється у містах України.

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Львів

Для традиційного великоднього кошика потрібні паска, ковбаса, шинка, шпондер, яйця, сир, хрін та масло. Ціни на сам кошик на гуртовому ринку у Львові стартують від 80 до 400 гривень, залежно від розміру. Середній кошик коштує 280 гривень.



Ціна кошиків залежить також від матеріалу / Фото 24 каналу

Ціни курячих яєць коливаються від 2 гривень 70 копійок до 3 гривень за штуку. Найдорожче – домашнє яйце. У 2020 році вартість яйця була 3,80 гривні. Отже, цьогоріч 10 яєць коштує 30 гривень.



Ціна яєць зменшилась у порівнянні з 2020 роком / Фото 24 каналу

Паски продають за різними цінами, це залежить від розміру й смаку. Наприклад, паска середнього розміру, оздоблена сухофруктами, коштує у Львові 55 гривень.

Кільце домашньої ковбаски коштуватиме приблизно 52 гривні, 600 грамів шинки – понад 100 гривень, а шпондер – майже 67 гривень. Загалом приблизно 225 гривень за м'ясні вироби.

Домашній сир та масло коштуватимуть ще близько 100 гривень / Фото 24 каналу

Хрін продають у середньому по 100 гривень за кілограм. Один коштуватиме менше 10 гривень. Тож аби наповнити великодній кошик у Львові, треба витратити майже 700 гривень.

Київ

У столиці та містах-мільйонниках такий великодній кошик коштуватиме ще дорожче, розповідають економісти. Це зумовлено рівнем зарплати у конкретному регіоні. За словами економіста Олега Пензина, у Києві борошно подорожчало на 20%, олія – на понад 40%, а яйця приблизно на 35% – 38%.

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Харків

Харків'яни зазначають, що лише паски, вино, ковбаса та сир коштуватимуть не менше 1 000 гривень. Експерти підрахували, що цьогоріч м'ясо та сири здорожчали на 5 – 7%. Найбільше цьогоріч зросла у ціні паска – на 25%. Це пов'язано із зростанням вартості інгредієнтів.

Паска вагою 350 грамів коштує у Харкові близько 100 гривень. Водночас інгредієнти на випікання власних приблизно 12 пасок коштуватимуть 400 гривень.

Скільки коштуватиме великодній кошик у різних містах України: дивіться відео