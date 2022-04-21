Журналісти встановили російського окупанта, який вкрав телефон у 10-річної Іванки з Тростянця

Нещодавно українці обговорювали історію 10-річної Іванки, в якої російські окупанти вкрали телефон. Пізніше українські захисники знайшли телефон у полоненого росіянина та повернули його дівчинці.

Журналісти встановили, хто саме цей крадій дитячих телефонів і знайшли його соцмережі. Ним виявився 19-річний Даніл Агафонов, механік-водій з Кантемирівської дивізії.

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Передісторія:

Більш ніж місяць тому Іванка із сім'єю виїжджала з міста Тростянець на Сумщині, яке тоді було окупованим росіянами. На блокпосту окупанти відібрали телефон у дитини. Мати дівчинки розповіла, що вона сильно засмутилася і дуже плакала через це.

Пізніше воїни 93 бригади "Холодний Яр" під час операцію поблизу Тростянця взяли в полон механіка-водія з Кантемирівської дивізії окупантів. "Холодноярівці" здивувалися, коли знайшли в полоненого червоний мобільний телефон і повербанк зі стразами. Полонений запевняв, що це його речі. Але захисники цьому не повірили.

У контактах воїни побачили українські номери, підписані "татуся" та "мамуля". Так вони знайшли батьків Іванки й повернули дитині телефон.

Допит окупанта-крадія: дивіться відео

Журналісти знайшли полоненого в соціальних мережах

Завдяки бійцям журналісти ідентифікували крадія-окупанта та знайшли його сторінку "Вконтакті". Його звати Даніл Агафонов. Хоч сторінка давно не оновлювалася, але на ній збереглися картинки зі зброєю, машинами та пафосними "пацанськими цитатами".

Кілька фото Агафонова журналісти побачили на сторінці його друга. Хлопці з юних літ полюбляли цигарки, алкоголь та фотографуватися з голим торсом.

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