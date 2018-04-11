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Журналісти 24 Каналу потрапили під обстріли на Донеччині

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Авто, в якому їхав журналіст 24 Каналу Роман Пагулич з оператором на зйомку, бойовики ледь не перетворили на згарище. Просто на них в селищі Луганське, що на Донеччині, летіла керована протитанкова ракета.

Про це журналіст повідомив у прямому ефірі 24 Каналу.

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Ми якраз верталися зі зйомки з передової, вже майже доїхали до більш-менш безпечного місця і буквально в кількох метрах від нас пролетіла протитанкова керована ракета. Зараз в тому місці згарище, тому що після влучення керованої ракети почалася пожежа. Можу сказати, що сьогодні наш другий День народження,
– прокоментував кореспондент.

Місце прильоту, на яке вони повернулися пішки було вкрите десятками метрів мідного дроту, який залишає по собі ПТРК і уламки ракети. Через технічний брак усе відео записане без звуку, тож радість вояків можна лише побачити.

Коли повернулися на галявину вдруге – вона вже сильно вигоріла. Як і емоції у військового. Він лиш зосереджено шукав уламки у вирві, залишеній протитанковою ракетою. Вона призначена випалювати броню і не залишає шансів техніці.

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Ракету запустили із висоти на горизонті.

Воно пройшло зверху над нами. Нас врятували проводи, через які ми трохи призупинилися. Стріляли з відстані близько 3 чи 3,5 кілометри,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ Зураб.

До сьогодні бойовики цю дорогу не прострілювали. Для п'ятьох людей, що знаходилися в авто все відбулося за мить: почули шипіння і одразу вибух. Військовий додає, що автівку чекали і вицілювали цілеспрямовано. Все могло б скластися по-іншому.

Тепер цю дорогу проїжджатимуть швидше, бо навіть 3 кілометри до позицій супротивника зовсім не означають безпеку. Згарище обабіч дороги теж буде нагадувати про це, хоча на передовій і згадувань непотрібно.

Розриваються снаряди, розриваються міни, а перемир’я не видно. Кожен день, кожну ніч по 2-3 години йдуть сильні бої,
– відповів військовий.

Вогонь у відповідь відкривають лише коли бойовики починають використовувати великий калібр.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Війна на Донбасі журналісти Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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