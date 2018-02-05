Журналісти дізнались скільки Порошенко витратить на поїздку на Віденський бал

8 лютого президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Австрії, в рамках якого він разом зі своїм австрійським колегою Александером ван дер Белленом відвідає Віденський бал.

Як пише видання УНІАН, поїздка президента України Петра Порошенка на Віденський бал обійдеться державному бюджету майже 800 тисяч гривень.

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Як свідчать дані сайту Єдиного порталу використання публічних коштів, транзакція за переліт української делегації на чолі з президентом України за маршрутом Київ – Відень – Київ пройшла 2 лютого.

"Віденський оперний бал – щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни. Президент Австрії має привілей запросити на цей захід Главу однієї з держав як особистого гостя", – сказано в повідомленні.

Під час візиту Петро Порошенко обговорить з президентом ван дер Беллененом і прем'єр-міністром Австрії Себастіаном Курц питання подальшого поглиблення політичного діалогу на вищому рівні, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між двома державами, розвиток ситуації на Донбасі і зміцнення санкційної політики ЄС проти Росії та інші питання.

Скільки Порошенко витратить на поїзду на Віденський бал