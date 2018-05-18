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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Журналісти довідались, які проблеми Кримський міст вже почав створювати жителям півострова

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Жителі окупованого розповіли про проблеми внаслідок будівництва Кримського мосту
Жителі окупованого розповіли про проблеми внаслідок будівництва Кримського мосту / ТАСС

Лише нещодавно так званий Кримський міст було здано в експлуатацію, а жителі окупованого півострова вже на нього скаржаться. Кримчани, зокрема, відзначають велике навантаження та екологію та передумову до зростання цін, оскільки "з материка хлине потік людей і машин".

Про це пише ресурс "Обозреватель".

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Так, за словами жителів окупованого півострова, найбільше новобудові радіє бізнес, оскільки раніше на перевезення товарів поромом через Керченську протоку йшло 7-10 днів, а "тепер логістика повинна налагодитися".

"На міст покладаються великі надії. Тому що ціни безпосередньо залежать від погодних умов у Керченській протоці, черг на переправі та високу вартість провезення вантажу на поромі. Але в той же час є побоювання, що відкриття мосту навпаки призведе до роздування цін, так як з материка хлине потік людей і машин", – підкреслила одна із жительок окупованої Ялти.

Водночас кримчани зауважили, що так званий "проект століття" маже бути і серйозним навантаженням на екологію півострова.

"Вирубані сотні гектарів лісів під час будівництва траси" Таврида". Поля, ліси, долини, передгір'я, насадження не захищено, і вітри заносять їх піском і пилом. Крім того, ще й відбувається навантаження на кримську стару інфраструктуру", – розповів житель Алушти Сергій Буланов, який раніше водив екскурсії Кримськими горами.

Додамо, що також обурюються будівництвом траси "Таврида", яка повинна зв'язати міст безпосередньо з населеними пунктами півострова, таксисти та водії.

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Як зазначають вони, через цілодобове будівництво траси відбуваються страшенні корки.

Якщо раніше 100 кілометрів до Сімферополя можна було проїхати за годину, то зараз за годину можна два кілометри проповзти. Особливо затори спостерігаються у напрямку аеропорту. Та ще військову техніку постійно женуть. Місцеві упевнені, що у нас тут уже три ядерних склади відкрили. У небі постійно військові вертольоти літають. Причім військові водії - найнахабніші, лізуть на зустрічну смугу, перетинають суцільні лінії та вважають, що всім їм повинні не лише поступатися, а й загалом боятися,
– каже водій таксі Олексій з Сімферополя, який заробляє приватними перевезеннями.

Нагадаємо, офіційно було запущено рух так званим Кримським мостом 15 травня. Сталося це під час урочистої церемонії з легкої руки господаря Кремля Володимира Путіна.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднав Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів, відтак, він став "найдовшим у Росії". Проте повністю завершити всі будівельні роботи планують до кінця 2018 року. 

Теги: Анексія Криму Новини України Новини політики Кримський міст Екологія Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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