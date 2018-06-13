Журналісти ледь не побилися після зустрічі Трампа та Кім Чен Ина: відео

Напередодні після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином сталася маленька сутичка між фото- та відеокореспондентами.

Відповідне відео опублікувало видання The Straits Times у своєму Twitter.

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На кадрах видно, як Дональд Трамп у супроводі Кім Чен Ина рушив до свого броньованого автомобіля Cadillac, який він називає «Звір».

Коли ж американський президент відкриває двері, на передньому плані з’являється фоторепортер, що вирішив усе гарно зазнімкувати, однак одразу ж йому на заваді стає відеооператор.

У підсумку фотограф відмахнувся від колеги, а потім поспішив за світовими лідерами, які прямували назад до будівлі.

US President @realDonaldTrump shows North Korean leader #KimJongUn the inside of his nine-tonne bulletproof and bombproof Cadillac, nicknamed "The Beast" #TrumpKimSummit pic.twitter.com/vz7k29njvu — The Straits Times (@STcom) June 12, 2018

Нагадаємо, схожий випадок стався на початку грудня в Росії, проте з серйознішими наслідками – у Москві біля Замоскворецький, де розглядали резонансну справу колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, між представниками ЗМІ спалахнув конфлікт за місце, в результаті чого один із журналістів ударив в обличчя іншого.