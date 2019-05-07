Журналісти показали розкішний ресторан та іномарки чиновника "Укроборонпрому": вражаючі фото

Заступник директора оборонного держпідприємства "Укрспецекспорт" Павло Старинець в своїй декларації не зазначив дорогі автівки та ресторан. Побут чиновника, попри офіційну зарплату, більше нагадує життя успішного бізнесмена.

У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йдеться, що Старинець проживає в маєтку на 630 квадратів.

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За словами експерта з нерухомості Юрія Новосела, вартість такого об'єкта на ринку стартує від 10 мільйонів гривень.



Маєток Павла Старинця

Розкішний маєток держслужбовець придбав наприкінці 2014 року. Тоді його зарплата складала у середньому – 25 тисячі гривень на місяць. Загалом за попереднє десятиріччя роботи в "Укрспецекспорті" увесь його офіційний дохід, якби він не витрачався, покрив би лише чверть такого будинку.



Розкішний будинок чиновника "Укроборонпрому" з висоти пташиного польоту

Дім записаний на матір Старинця, але жінка вже давно на пенсії. На запитання журналістів про походження грошей, мати чиновника запевнила, що її чоловік заробив на цей будинок у 90-ті роки, будуючи курятники.



Маєток на 630 квадратів

Працівник "Укрспецекспорті" володіє декількома елітними авто. Зокрема, він є власником Land Rover Discovery Sport, вартість якої в офіційного дилера складає півтора мільйона гривень. Журналісти біля будинку зафіксували ще одне авто такої ж марки. На обох є "сімейні" номери чиновника "7877", тільки з різними буквами. На схожих номерах їздить і його робоча автівка Toyota Highlander. Чоловік також є власником дорогої Honda.



Елітне авто Старинця

Не вказав у своїй декларації Старинець й розкішний рибний ресторан у столиці України під назвою "Фішер". Він записаний на Сергія Коваленка, який працює в інтернет-провайдері "Кабель-Воля".

Фото розкішного ресторану у Києві працівника держпідприємства "Укрспецекспорт":

У соціальній мережі "Однокласники" батько чиновника – Віктор Старинець – вказав рідну сестру Сергія своєю племінницею, а вона відповідно його дядьком. Отже, номінальний власник ресторану ''Фішер'' і оборонний чиновник Павло Старинець – родичі.

Що відомо про Павла Старинця?У червні 2018 року Павло Старинець став заступника очільника "Укрспецекспорту". До того він працював помічником заступника "Укрспецекспорт", а також у дочірньому підприємстві "Спецтехноекспорт".



Нині ДП "Укрспецекспорт" та його дочірні підприємства фігурують у десятках кримінальних проваджень. Держслужбовців підозрюють у легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, службовому підробленні, зловживанні службовим становищем, привласненні та розтраті майна.

Дивіться повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом":