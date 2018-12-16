Журналісти прийшли на прес-конференцію до Порошенка у футболках "Хто замовив Гандзюк"

Декілька журналістів прийшли на прес-конференцію президента Петра Порошенка у футболках з написом "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Зокрема у такому вбранні на прес-конференцію прийшов журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов та телеведуча Тетяна Даниленко.

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Відповідні знімки сам Кутєпов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.