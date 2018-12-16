Журналісти прийшли на прес-конференцію до Порошенка у футболках "Хто замовив Гандзюк"
Декілька журналістів прийшли на прес-конференцію президента Петра Порошенка у футболках з написом "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Зокрема у такому вбранні на прес-конференцію прийшов журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов та телеведуча Тетяна Даниленко.
Читайте також: Вбивство Гандзюк: коли затримають замовника нападу на активістку
Відповідні знімки сам Кутєпов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Є парочка запитань про томос і не тільки,
– підписав знімки журналіст.
Додамо, що 16 грудня о 16:00 розпочалась прес-конференція українського президента Петра Порошенка.
Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.
Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.