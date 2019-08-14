Журналісти провели перевірку у скандальному таборі, де раніше згоріли діти

Сумнозвісний дитячий табір "Вікторія" в Одесі, в якому два роки тому живцем згоріли троє дівчаток, знов відкрили. Журналісти 24 каналу відвідали табір. Що змінилося у таборі та чи дійсно діти можуть безпечно там відпочивати – читайте далі.

Нова вожата у таборі "Вікторія" Вероніка намагалася показати як працює вогнегасник, але нічого з цього не вийшло. Чи то дівчина розгубилася перед камерами, чи то дійсно не розуміється як з ним справлятись.

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Зрештою на запитання журналістів, чи вміють вожаті користуватися вогнегасником, Вероніка відповісти не змогла. У ДСНС запевнили, перед тим як табір прийняв дітей, тут провели протипожежну перевірку і порушень не виявили.

На момент перевірки у частині кам'яної будівлі всі норми виконані. Але як адміністрація і відпочиваючий персонал будуть цих заходів дотримуватись – це вже залежить від них,

– сказав перший заступник начальника ДСНС Одеської області Вадим Шулюк

На перший погляд здається, що усі порушення виправлені. Пожежна сигналізація працює, в кімнаті у дітей є протигази. У коридорах є вогнегасники та навіть пожежні гідранти. Але в цегляних корпусах немає пожежної драбини та пожежного резервуара. На питання від журналістів – директорка утекла.



Пожежа у таборі "Вікторія"

Тим часом батько, у якого донька загинула у цьому таборі, відкриттям обурений.

Найбільше лякає той факт, що люди, які винні у цьому, продовжують обіймати свої посади й навіть не отримали ніякого покарання. Вони продовжують заселяти туди нових дітей – це страшно,

– наголосив батько загиблої Насті Мазур Анатолій.

Адвокати ж вважають, що відкриття табору є незаконним. І кажуть, що діти тут відпочивають на страх і ризик батьків.

Що трапилося у таборі "Вікторія"?Як відомо, трагедія в одеському дитячому таборі Вікторія сталась 16 вересня 2017 року. Загорівся дерев'яний корпус, де загинуло троє дівчаток. Незалежна експертиза встановила, що причиною пожежі став несправний кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору.



Вона у справі фігурує як потерпіла, і вже тривалий час цю жінку не можуть знайти. За майже два роки слідства вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур, яка формально відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала й отримала 3 роки умовно.