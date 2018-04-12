20:16
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
11°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 5°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Журналісти розкрили шахрайську схему відомого концертного агентства на Євробаченні

12
Журналісти розкрили шахрайську схему відомого концертного агентства на Євробаченні
Журналісти розкрили шахрайську схему відомого концертного агентства на Євробаченні / Фото з вільних мереж

Журналісти розкрили схему маніпулювання і обману глядачів з квитками на Євробачення-2017. Але переплачені за квитки гроші глядачам ніхто не повернув.

Майже через рік після закінчення Євробачення-2017 у Києві назовні виплила непорядна історія за участю агентства concert.ua. Що це було?

Євробачення-2017 сталося "раптово" (що неправда). Але саме ця псевдо-раптовість дозволила недобросовісним комерсантам отримати максимальний зиск – з благословення держчиновників, ймовірно. Наприклад, створення штучної монополії не бізнес із продажу квитків – просто до нудоти віддає корупцією "в особливо великих". За даними сайту vykryvach.com.ua, понад 9 мільйонів гривень заробило понад встановлені ціни на квитки агентство Concert.ua і його структура "В Тікет".

При цінах Concert.ua від 199 гривень до 9 999 гривень, на вторинному ринку спекулянти пропонували квитки на Гранд-фінал за цінами до 70-100 тисяч гривень. Тобто із семикратним наваром.

Процес продажу квитків на Євробачення-2017 з самого початку був покритий таємницями та інтригами. Спочатку – незрозуміла ситуація з відкритим тендером на Prozorro, коли переможцем несподівано стала компанія "В Тікет" (засновником якої є Дмитро Феліксов, співвласник Concert.ua). Хоча два учасники тендеру – "Маестро тікет системс" і "Укртікет" – оскаржили результати аукціону, звернувшись зі скаргами на рішення замовника в Антимонопольний комітет України, "В Тікет" почав продавати квитки після того, як платформа Prozorro скасувала тендер.

Засновник "В Тікет" і співзасновник сервісу Concert.ua Дмитро Феліксов навіть не став оскаржувати скасування торгів – мабуть настільки був упевнений в тому, що йому все зійде з рук.

У підсумку "В Тікет" так і залишився єдиним переможцем тендеру, так само, як і Concert.ua без особливих на те підстав залишився офіційним квиткових партнером конкурсу.

І тут почалися перепродажі за завищеними цінами: з серйозною додатковою комісією і платними послугами. Наприклад, при миттєвому викупі квитків через сайт сервісний збір оператора становив понад 12%, при бронюванні з викупом через термінал глядачам було потрібно доплатити ще 6% за послугу "доставки" і ще 6% необхідно було заплатити за процесинг. Як concert.ua формував ціну квитка і чому глядачі переплачували істотну суму за дивні послуги – з'ясувати не вдалося і донині. Співзасновник сервісу Concert.ua Дмитро Феліксов відмовився коментувати це питання.

Проте цей випадок не став предметом розслідування ні правоохоронних органів (ГПУ, МВС), ні антикорупційних (НАБУ). Хоча по гарячих слідах сам прем'єр-міністр особисто обіцяв розібратися з реалізацією і доступністю "квиткової кампанії".

Міг би втрутитися Антимонопольний комітет (АМКУ) – туди подав заяви адвокат і правозахисник Ростислав Кравець. Основні претензії до компанії-реалізатора – факти нав'язування споживачам необов'язкових платних послуг та включення у вартість квитка додаткових платежів (сервісного збору).

Як повідомляє сайт vykryvach.com.ua, зрушити справу з мертвої точки не вдалося навіть через рік після конкурсу. Як повідомив сайту керуючий партнер ЮФ "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, АМКУ відмовив у відкритті провадження, але адвокат має намір оскаржити це питання в суді.

Теги: Новини України Євробачення Євробачення-2017 Шахрайство Розслідування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила
сьогодні, 20:01 Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила
Яніна Ткачук 1084
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Ніхто не зрозуміє, що таке війна, доки поруч не впаде міна, – 18-річний доброволець
сьогодні, 19:03 Ніхто не зрозуміє, що таке війна, доки поруч не впаде міна, – 18-річний доброволець
657
Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
сьогодні, 17:01 Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
Семен Кабакаєв 1559
Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
сьогодні, 16:01 Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
Євгенія Мазур 1289
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук