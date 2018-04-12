Журналісти розкрили шахрайську схему відомого концертного агентства на Євробаченні

Журналісти розкрили схему маніпулювання і обману глядачів з квитками на Євробачення-2017. Але переплачені за квитки гроші глядачам ніхто не повернув.

Майже через рік після закінчення Євробачення-2017 у Києві назовні виплила непорядна історія за участю агентства concert.ua. Що це було?

Євробачення-2017 сталося "раптово" (що неправда). Але саме ця псевдо-раптовість дозволила недобросовісним комерсантам отримати максимальний зиск – з благословення держчиновників, ймовірно. Наприклад, створення штучної монополії не бізнес із продажу квитків – просто до нудоти віддає корупцією "в особливо великих". За даними сайту vykryvach.com.ua, понад 9 мільйонів гривень заробило понад встановлені ціни на квитки агентство Concert.ua і його структура "В Тікет".

При цінах Concert.ua від 199 гривень до 9 999 гривень, на вторинному ринку спекулянти пропонували квитки на Гранд-фінал за цінами до 70-100 тисяч гривень. Тобто із семикратним наваром.

Процес продажу квитків на Євробачення-2017 з самого початку був покритий таємницями та інтригами. Спочатку – незрозуміла ситуація з відкритим тендером на Prozorro, коли переможцем несподівано стала компанія "В Тікет" (засновником якої є Дмитро Феліксов, співвласник Concert.ua). Хоча два учасники тендеру – "Маестро тікет системс" і "Укртікет" – оскаржили результати аукціону, звернувшись зі скаргами на рішення замовника в Антимонопольний комітет України, "В Тікет" почав продавати квитки після того, як платформа Prozorro скасувала тендер.

Засновник "В Тікет" і співзасновник сервісу Concert.ua Дмитро Феліксов навіть не став оскаржувати скасування торгів – мабуть настільки був упевнений в тому, що йому все зійде з рук.

У підсумку "В Тікет" так і залишився єдиним переможцем тендеру, так само, як і Concert.ua без особливих на те підстав залишився офіційним квиткових партнером конкурсу.

І тут почалися перепродажі за завищеними цінами: з серйозною додатковою комісією і платними послугами. Наприклад, при миттєвому викупі квитків через сайт сервісний збір оператора становив понад 12%, при бронюванні з викупом через термінал глядачам було потрібно доплатити ще 6% за послугу "доставки" і ще 6% необхідно було заплатити за процесинг. Як concert.ua формував ціну квитка і чому глядачі переплачували істотну суму за дивні послуги – з'ясувати не вдалося і донині. Співзасновник сервісу Concert.ua Дмитро Феліксов відмовився коментувати це питання.

Проте цей випадок не став предметом розслідування ні правоохоронних органів (ГПУ, МВС), ні антикорупційних (НАБУ). Хоча по гарячих слідах сам прем'єр-міністр особисто обіцяв розібратися з реалізацією і доступністю "квиткової кампанії".

Міг би втрутитися Антимонопольний комітет (АМКУ) – туди подав заяви адвокат і правозахисник Ростислав Кравець. Основні претензії до компанії-реалізатора – факти нав'язування споживачам необов'язкових платних послуг та включення у вартість квитка додаткових платежів (сервісного збору).

Як повідомляє сайт vykryvach.com.ua, зрушити справу з мертвої точки не вдалося навіть через рік після конкурсу. Як повідомив сайту керуючий партнер ЮФ "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, АМКУ відмовив у відкритті провадження, але адвокат має намір оскаржити це питання в суді.