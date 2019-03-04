Журналісти-розслідувачі розкрили глобальну схему відмивання грошей, у якій фігурує друг Путіна

Журналісти з міжнародного проекту із розслідування корупції та організованої злочинності розкрили масштабну схему відмивання грошей на суму майже 9 мільярдів доларів. Схему створив і керував найбільший російський приватний інвестиційний банк "Тройка Діалог", який має тісні зв’язки з оточенням Путіна.

Розслідувачі з’ясували, що ця схема має назву Troika Laundromat ("Пральня Трійка"), передає сайт "Радіо Свобода".

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Вона дозволила корумпованим політикам та злочинцям відмивати гроші, ухилятися від сплати податків, приховувати активи за кордоном тощо

Як працювала корупційна схема?У середині 2000-х років компанія "Тройка Діалог" створила мережу з понад 75 офшорними компаніями, серед яких щонайменше 35 – відкрили рахунки в литовському банку Ukio Bankas.



Гроші розподілили між компаніями, перш ніж відправити різним одержувачам. Транзакції були переважно фальшивими з підробленими документами, в яких ішлося про торгівлю неіснуючими товарами.



Після цього гроші переходили через кореспондентські банківські рахунки на Заході через австрійські та німецькі банки.

Головним бенефіціаром схеми є віолончеліст Сергій Ролдугін, який є одним із найдавніших друзів президента Росії Володимира Путіна. Він отримав із цієї схеми близько 69 мільйонів доларів.



Володимир Путін та Сергій Ролдугін

Журналісти-розслідувачі змогли викрити схему завдяки одному з найбільших витоків із банківських операцій. Витік охоплює понад 470 мільярдів доларів, відправлених через 1,3 мільйона операцій з більш ніж 238 тисячами компаній та людей.

Розслідувачі разом із партнерами з усього світу змогли не тільки ідентифікувати бенефіціарів схеми Troika Laundromat, але й розкрити організацію, відповідальну за її створення та використання – приватний інвестиційний банк "Тройка Діалог". Цією структурою керує російсько-вірменський інвестиційний банкір Рубен Варданян, який вважається прозахідною фігурою.



Рубен Варданян

Група журналістів-розслідувачів стверджує, що схема Troika Laundromat дозволила членам російської бізнес-еліти та політичної еліти таємно придбати акції державних компаній, нерухоме майно як у Росії, так і за кордоном. У офіційних документах власники офшорних компаній значилися вірменськими фермерами, що живуть у сільській місцевості.

У 2012 році компанія "Тройка Діалог" була продана російському "Сбербанку", отримавши назву Sberbank CIB. Наразі реакції від російського банку немає.

Що відомо про Сергія Ролдугіна?Сергій Ролдугін – це російський віолончеліст, диригент, музичний педагог, підприємець та доларовий мільярдер. Зазначимо, що ім’я друга Путіна Сергія Ролдугіна не вперше пов’язане з розслідуванням відмивання коштів. У 2016 році його вже згадували в так званих панамських документах, де він описаний як власник мережі офшорних фірм, через які проходили мільярди доларів і які мали ділові зв’язки з наближеними до Путіна олігархами. Ролдугін заперечував будь-яку причетність до такої діяльності.