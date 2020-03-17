Журналісти в кулуарах Ради, перший випадок одужання від коронавірусу в Україні – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 16 березня – через коронавірус Верховна Рада України вводить нові правила доступу для представників ЗМІ. Журналістів пускають тільки в пресцентр. Перший в Україні пацієнт, інфікований коронавірусом, одужав. За дві доби у "пацієнта №1" знову візмуть зразки, і якщо вони будуть негативними, його випишуть з лікарні.

Також у випуску: Американське видання опублікувало графік, який показує динаміку поширення вірусу за різних сценаріїв. У Києві та найбільших містах України закривають розважальні центри, спортзали, салони краси, кафе, бари та ресторани. Російський суд визнав законним обнулення попередніх президентських термінів Путіна.