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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
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      Журналісти в кулуарах Ради, перший випадок одужання від коронавірусу в Україні – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 16 березня – через коронавірус Верховна Рада України вводить нові правила доступу для представників ЗМІ. Журналістів пускають тільки в пресцентр. Перший в Україні пацієнт, інфікований коронавірусом, одужав. За дві доби у "пацієнта №1" знову візмуть зразки, і якщо вони будуть негативними, його випишуть з лікарні.

      Також у випуску:

      Американське видання опублікувало графік, який показує динаміку поширення вірусу за різних сценаріїв.

      У Києві та найбільших містах України закривають розважальні центри, спортзали, салони краси, кафе, бари та ресторани.

      Російський суд визнав законним обнулення попередніх президентських термінів Путіна.

      Законопроєкт про коронавірус: за умисне зараження передбачено 8 років в’язниці
      16 березня
      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Верховна Рада Гуд найт Юкрейн
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