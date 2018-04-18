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Журналісти викрили масштабні корупційні схеми Міноборони: редактор "НВ" Сич розповів деталі

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В Києві розгорівся скандал із закупівлею техніки для армії. 18 квітня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розглядав корупційну схему в оборонній сфері, описану журналістами видання "Новое время". В ній фігурують керівники Міноборони та народний депутат Сергій Пашинський. Їм закидають розкрадання 36 мільйонів доларів з бюджету.

Про це у прямому ефірі розповів головний редактор видання "Новое Время" Віталій Сич.

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"Ми не бачили ніякого сенсу в тому, аби прийти на засідання комітету. Складно собі уявити, що Пашинський буде розслідувати Пашинського. Тому у нас немає ніякої довіри до цього Комітету. До того ж ми розуміємо, що там більшість людей лояльні до Пашинського. Автор нашого матеріалу у Вашингтоні. Ми всі матеріали передали відомству, єдиному, якому ми довіряємо у розслідуванні цієї справи, – це НАБУ. Ми це зробили ще 16 квітня. Я так розумію, що Пашинський хотів зробити публічну політичну акцію сьогодні на Комітеті, зібравши своїх колег", – розповів Віталій Сич.

Незважаючи на те, що Пашинський заявляє про неперевірені дані та завищені ціни в матеріалах видання, головний редактор стверджує: високопосадовці відвертають увагу на другосортні аспекти.

В цьому матеріалі дуже багато епізодів корупції, про які вони не говорять взагалі. Вони беруть другосортні аспекти цієї справи, і намагаються довести, що там є неточності. Наприклад, там є одна велика частина про експорт детонаторів з України. Держкомпанія продає детонатори кіпрському офшору. Кіпрський офшор передає ці ж детонатори за ціною в 7 разів вище,
– зазначив головний редактор видання "Новое время".

За словами Сича, є інвойс, що входить в Кіпрський офшор, та інвойс, що виходить з кіпрського офшору в сербську компанію. Редактор стверджує, що нардепи цю тему взагалі не хочуть обговорювати та чіпати, проте хочуть говорити про те, що тип детонаторів не зовсім той, про який написали в матеріалі.

Також він запевнив, що історія з БМП буде розвиватись, і розслідуванням НАБУ все не закінчиться, адже видання впевнене в своїх матеріалах.

Історія була така: польська компанія Vtorplast закуповує в Чехії старі БМП часів Варшавського договору, (це відкрита інформація, там компанія Excalibur) грубо кажучи, по 25 тисяч євро за штуку. Розбирають їх на Vtorplast в Польщі, і ввозять в Україну. Заходять по інвойсам, ми їх в НАБУ передали, по 99 тисяч євро за одну частину, а 66, наприклад, за іншу,
– розповів Віталій Сич.

Крім того, у видання є документи, що інша компанія, яка також імпортувала у Vtorplast схожим чином БМП, завозила всі ці складові за ціною в два з половиною рази нижче.

Щодо документів, я вам не розповім імена людей, проте я скажу, що це інвойси з цифрами, з цінами, які нам передали люди, які були напряму задіяні в цих поставках. Деякі з них – високопоставлені чиновники в міністерствах. Вони, як кажуть, обурені рівнем корупції. Тому вони нам передали лише деякі епізоди. Наскільки ми розуміємо, таких епізодів набагато більше,
– додав головний редактор.

Нагадаємо, також у причетності до розкрадань коштів у розслідуванні звинувачують заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є соратником президента.

Теги: Новини України журналісти Міністерство оборони України Сергій Пашинський Корупція НАБУ Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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