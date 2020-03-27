Журналісти впіймали Княжицького та Синютку на брехні

В прямому ефірі ток-шоу "Говорить великий Львів" увечері 26 березня народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький заявив, що лікарні у Львові не є готовими до прийому пацієнтів з коронавірусом. Але, як з'ясували журналісти, його слова не відповідають дійсності.

Як повідомляє ZAXID.NET, Княжицький, зокрема, заявив, що у Винниках біля Львова медики не мають навіть найнеобхіднішого, а у 8-й львівській лікарні можуть користуватися лише одним апаратом штучної вентиляції легень (ШВЛ), за який 26 березня заплатив сам Княжицький разом з екс-головою ЛОДА Олегом Синюткою.

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Резонансну заяву Миколи Княжицького про те, що львівські лікарні не є готовими до спалаху коронавірусу, поширили деякі львівські ЗМІ і сайт його ж телеканалу "Еспресо", який регулярно ретранслює ток-шоу "Говорить великий Львів".

Тому ZAXID.NET вирішив провести фактчек слів нардепа про ситуацію у львівських лікарнях і виявив, що вони не відповідають дійсності.

Неправда

Микола Княжицький заявив, що госпіталь у Винниках немає навіть найнеобхідніших засобів захисту для лікарів.

"У Винниках лікарі підходять і кажуть: "У нас немає жодного халату, жодної маски, відкриті коридори і якщо, не дай Бог, повезуть хворих, ми всі захворіємо". І цей приклад ми бачили на Тернопільщині, де чотири лікарі вже зараз захворіли", – зазначив він.

Насправді, за словами директора госпіталю Максима Прикупенка, лікарня є забезпеченою всіма необхідними засобами для прийому пацієнтів з коронавірусом впродовж двох-трьох тижнів. Цього недостатньо, але лікарня щодня отримує додаткові засоби захисту.

На перші два-три тижні госпіталь забезпечений усім необхідним, щоб приймати пацієнтів з коронавірусом. Звісно, усе залежатиме від того, скільки буде хворих. На сьогодні у нас є: масок звичайних – 55 000, респіраторів 2 типу – 1920, респіраторів 3 типу – 200, комплектів протиепідемічних одноразових – 1530, пульсометрів – 70, моніторів спостереження за пацієнтом – 5, апаратів ШВЛ – 9,

– пояснив директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи (Винники) Максим Прикупенко.

За його словами, ситуація змінюється щодня.

"Кожного дня ми щось отримуємо. Звісно, що цих запасів недостатньо і їх треба поповнювати. І ми чекаємо на нові централізовані поступлення і одноразових захисних костюмів для лікарів, і кисневих масок, кисневих зволожувачів тощо", – додав він.

Правда

Микола Княжицький заявив, що разом із Олегом Синюткою оплатив один із апаратів ШВЛ у 8-й львівській лікарні,

"Ми сьогодні були з Олегом Михайловичем Синюткою від фонду Порошенка передавали ШВЛ у львівську міську лікарню. Точніше ми його не передавали – він там був. Ми його зараз оплатили", – переконує нардеп.

Слова Княжицького про оплату одного апарату ШВЛ підтвердили ZAXID.NET головний медик Львова Володимир Зуб і головний лікар 8-ї клінічної лікарні Василь Обаранець.

До мене звернулася помічниця народного депутата Миколи Княжицького з таким питанням. Мовляв, депутат хоче для львівської лікарні купити апарат ШВЛ, але не знає, де його купити. Тоді я запропонував такий варіант – ми закуповуємо за кошти міського бюджету п’ять апаратів ШВЛ і він може вартість одного з них оплатити, а ми ці зекономлені кошти використаємо на інші потреби. Що і було зроблено,

– розповів Володимир Зуб.

За словами Обарання, головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук повідомив, що за один апарат з цих п’яти, що ми отримали днями, готовий заплатити Микола Княжицький від фонду Порошенка. Він і оплатив. Вартість такого апарату – 600 тисяч гривень.

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Неправда

Микола Княжицький заявив, що оплачений ним апарат ШВЛ стане першим, яким зможуть користуватися львівські лікарн.

"Львів'яни дуже мудро зробили – звернулись до фірм, фірми поставили їм ці ШВЛ. Для картинки вони стоять, всі ходять і їх показують, але за них ще ніхто не заплатив – ні міський бюджет, ні доброчинці. У восьмій лікарні ШВЛ, який там був, слава цим лікарям і тим, хто його поставив... ми його зараз оплатили і це перший зараз буде введений у експлуатацію, а інші, вибачте, стоять як меблі", – каже він.

Насправді у 8-й лікарні зараз є 19 апаратів ШВЛ, всі вони введені в експлуатацію і є готовими до використання. За чотири із них ще справді не заплатили, однак це технічне питання, оскільки кошти вже передбачені в міському бюджеті.

У нашій лікарні є 19 апаратів для штучної вентиляції легень (ШВЛ). 14 з цих апаратів були ще до оголошення карантину, а пять апаратів ми отримали 24 березня. Усі 19 апаратів ШВЛ введено в експлуатацію, підключено до кисню та є готовими приймати пацієнтів. Персонал навчений на них працювати", – розповів Обаранець.

За словами Зуба, образливо чути з вуст депутата, що апарати стоять, як меблі.

"Усі апарати ШВЛ у 8-й міській лікарні готові до експлуатації. Лікарня готова приймати і надавати допомогу важким хворим з коронавірусом, госпіталізацію інших пацієнтів у цій лікарні припинено. Чотири апарати ШВЛ, які доставлено у 8-му міську лікарню, буде закуплено за гроші міського бюджету. Гроші на них передбачено. Зараз триває процедура закупівлі", – зауважив він.

Як свої слова пояснив Княжицький

У п'ятницю, 27 березня, Микола Княжицький у коментарі ZAXID.NET заявив, що його резонансна заява про неготовність львівських лікарень до прийому пацієнтів з коронавірусом мала на меті привернути увагу до проблеми.

На той час, коли ми були в лікарні, там стояли лише п'ять апаратів ШВЛ. Тому я сказав правду. Щоб їх використовувати і приймати пацієнтів, за них спершу треба заплатити – такий медичний протокол. Львівські медики молодці, що отримали ці апарати, оскільки їх ніде не можна купити. Тому я навпаки закликаю інших доброчинців виділити кошти на ці апарати, оплатити їх або допомогти в інший спосіб,

– підкреслив парламентар.

Він також додав, що про проблеми госпіталю у Винниках йому заявили самі лікарі, які кажуть, що їм не вистачає засобів захисту і спеціальних капсул для прийому хворих, які потрібні для того, аби самі ж лікарі не заразилися коронавірусом. Відтак, додав Княжицький, він просто озвучив слова лікарів в ефірі ток-шоу, щоб ще раз привернути до цього увагу.

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Ситуація з коронавірусом на Львівщині

Станом на 27 березня у Львові та області зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус. Двоє хворих перебувають під наглядом на самоізоляції вдома, а третій – лежить в обласній інфекційній лікарні.

Апарати штучної вентиляції легень найчастіше використовують під час складних випадків, коли пацієнт не може самостійно дихати. З огляду на поширення коронавірусу, який уражає легені, потреба в цих апаратах є значно вищою, оскільки саме вони є ключовим засобом підтримки системи дихання під час тяжких випадків захворювання на коронавірус.

Загалом у лікарнях на Львівщині є 180 апаратів штучної вентиляції легень.